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Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области
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21 августа 2018, 01:09
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Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани
Городские власти в Сызрани решили бороться с очагами дикорастущей конопли с помощью горожан. Сотрудники Комитета ЖКХ просят местных жителей сообщать им, если они заметят места скопления наркосодержащего растения. Обращаться можно по телефону 33-17-73, либо письменно по адресу: улица Ульяновская, 61, …
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21 августа 2018, 12:15
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В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности
В Самаре уволили заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации областной столицы. Причиной стали серьезные нарушения на кладбищах.
Прокуратура Красноглинского района проверила, как содержатся кладбища «Управленческое» и «Мехзаводское». Специалисты нашли нарушения требования земельного и …
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21 августа 2018, 11:33
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«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве
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21 августа 2018, 11:10
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В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега
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7 августа 2018, 08:19
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Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом
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6 августа 2018, 11:25
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Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста
Арбитражный суд Самарской области обязал региональный Минтранс выплатить еще один штраф за нарушения при строительстве Фрунзенского моста. Административное дело о привлечении министерства к ответственности было возбуждено по иску самарского Ростехнадзора.
Надзорный орган в ходе внеплановой проверки выявил недочеты в …
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23 июля 2018, 04:40
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Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста
Продолжается строительство Фрунзенского моста. На днях специалисты начали 9-й этап надвижки пролетного строения через реку Самара. Накануне строителями была завершена укрупнительная сборка и стыковка металлоконструкций весом 1590 тонн к уже надвинутой части сооружения.
После завершения нового этапа надвижки длина мостовой секции …
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17 июля 2018, 04:12