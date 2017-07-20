10
27
26
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты

В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты

Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и 
19 июля 2017, 09:06
Что будут есть самарцы?

Что будут есть самарцы?

Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что Самарская область в этом году будет с урожаем. «Поговорил на днях с одним из заместителей областного минсельхоза. По его словам, если и дальше погода будет стоять такая же жаркая, как на выходных, то наша 
19 июля 2017, 10:01
Самарцев превращают в спортсменов

Самарцев превращают в спортсменов

Блогер bepowerback  анонсирует, что 5 августа в Самаре на территории базы «Чайка» в Управленческом впервые пройдет легкоатлетический кросс «Сокольи горы». Всем желающим будет предоставлена прекрасная возможность проверить свою физическую подготовку. Трасса для кросса пройдет по уже знакомым любителям спорта 
19 июля 2017, 09:32
Нужно больше зелени: на ремонт площади Куйбышева добавят более 100 миллионов

Нужно больше зелени: на ремонт площади Куйбышева добавят более 100 миллионов

В Самаре ищут подрядчика для проведения дополнительных работ по ремонту площади Куйбышева и четырех прилегающих скверов. Из городского бюджета на эти цели потратят почти 106 миллионов рублей. Победителя торгов планируют определить 7 августа. Работы он должен закончить к 30 ноября. 

18 июля 2017, 12:35
Бездомного жителя самарского двора затравили собаками

Бездомного жителя самарского двора затравили собаками

Блогер Антон Черепок пожаловался, что «похоронил дворового кота, которого задрали псы из соседской квартиры». «Я выкопал могилку на пустыре за домом, соседка принесла тряпочку и мы, завернув в это подобие савана животинку, предали тело земле. Итак, есть следующая проблема. 
14 июля 2017, 08:09
Старый фонтан у площади Куйбышева надеются оживить за 16 миллионов рублей

Старый фонтан у площади Куйбышева надеются оживить за 16 миллионов рублей

Самарский департамент городского хозяйства и экологии ищет организацию, которая сможет восстановить фонтан на улице Красноармейской. Он расположен около площади Куйбышева, на углу с Чапаевской. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

Для того, чтобы фонтан снова «ожил», нужно сначала провести демонтажные 

13 июля 2017, 10:57
Самарцы остались без площади Куйбышева

Самарцы остались без площади Куйбышева

Реконструкцию площади Куйбышева должны завершить в октябре. Она будет закрыта для прогулок, пока там работают строители. Сейчас работы идут в скверах. Тротуары выложат плиткой. Затем начнут демонтировать асфальтовое покрытие площади. Проход в театр оперы и балета организован со стороны улицы 
8 июня 2017, 02:12
Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?

Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?

Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около 
6 июня 2017, 09:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна