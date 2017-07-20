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В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты
Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и …
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19 июля 2017, 09:06
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Что будут есть самарцы?
Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что Самарская область в этом году будет с урожаем. «Поговорил на днях с одним из заместителей областного минсельхоза. По его словам, если и дальше погода будет стоять такая же жаркая, как на выходных, то наша …
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19 июля 2017, 10:01
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Самарцев превращают в спортсменов
Блогер bepowerback анонсирует, что 5 августа в Самаре на территории базы «Чайка» в Управленческом впервые пройдет легкоатлетический кросс «Сокольи горы». Всем желающим будет предоставлена прекрасная возможность проверить свою физическую подготовку. Трасса для кросса пройдет по уже знакомым любителям спорта …
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19 июля 2017, 09:32
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Нужно больше зелени: на ремонт площади Куйбышева добавят более 100 миллионов
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18 июля 2017, 12:35
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Бездомного жителя самарского двора затравили собаками
Блогер Антон Черепок пожаловался, что «похоронил дворового кота, которого задрали псы из соседской квартиры». «Я выкопал могилку на пустыре за домом, соседка принесла тряпочку и мы, завернув в это подобие савана животинку, предали тело земле. Итак, есть следующая проблема. …
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14 июля 2017, 08:09
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Старый фонтан у площади Куйбышева надеются оживить за 16 миллионов рублей
Самарский департамент городского хозяйства и экологии ищет организацию, которая сможет восстановить фонтан на улице Красноармейской. Он расположен около площади Куйбышева, на углу с Чапаевской. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.
Для того, чтобы фонтан снова «ожил», нужно сначала провести демонтажные …
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13 июля 2017, 10:57
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Самарцы остались без площади Куйбышева
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8 июня 2017, 02:12
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Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?
Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около …
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6 июня 2017, 09:07