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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс

«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс

В самарском международном аэропорту Курумоч пассажир одного из рейсов, спеша на свой самолёт, не заметив стеклянную стену, разбил её головой, передает в соцсети «ВКонтакте» телеграммканал Mash.
 
Судя по видео, мужчина заблудился в стеклянных пространствах недавно построенного аэроузла. Пробив 
19 ноября 2017, 05:08
Мокрый снег, моросящий дождь и туман: В выходные Самару накроет гребнем атлантического циклона

Мокрый снег, моросящий дождь и туман: В выходные Самару накроет гребнем атлантического циклона

В выходные, 11 и 12 ноября, в Самарской области сохранится преимущественно теплая погода, сообщает Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, это заслуга гребня антициклона, центр которого расположился в восточных районах Казахстана.

Ветер ожидается слабый. В ночные и утренние часы 
11 ноября 2017, 03:54
МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий

МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий

На территории Самарской области с 19:00 28 октября до 19:00 29 октября ожидается сильный дождь. Местами туман, порывы ветра, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Будьте осторожны!

К слову, несколько дней назад самарское ГИБДД «тем, кто еще 
28 октября 2017, 02:12
Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Завтра, 24 июля, по Самарской области пройдет грозовой фронт, информирует региональный ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, ночью ожидается небольшой, умеренный, местами сильный дождь, гроза, возможен град.

Днем 24 июля местами пройдет кратковременный дождь, 
23 июля 2017, 04:44
В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза

В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза

В ночь на 5 июня в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Столбик термометра опустится до 2°С мороза, сообщает Приволжское УГМС.
В связи с ухудшением погодных условий МЧС России по Самарской области советует одеваться теплее и 

4 июня 2017, 04:49
За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

Ограничение на выезд наложено судебными приставами за неплатежи на сумму свыше 10 тысяч рублей. Долги "невыездных" граждан превышают 5 миллиардов рублей.
В майские праздники у них есть уникальная возможность за 3 часа вычеркнуть себя из "черного списка" и отправиться за 

3 мая 2017, 04:23
Аэропорт «Курумоч» вошел в список хабов федерального значения

Аэропорт «Курумоч» вошел в список хабов федерального значения

Самарский международный аэропорт «Курумоч» вошел в список транспортных хабов федерального значения. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. Согласно документу, такой статус присвоен 91 российской воздушной гавани. Понятие аэропорт федерального значения означает, что он 

25 апреля 2016, 11:08
Самарский аэропорт «Курумоч» вошел в список аэропортов федерального значения

Самарский аэропорт «Курумоч» вошел в список аэропортов федерального значения

Распоряжение за подписью премьера РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ. Документ относит 91 российскую воздушную гавань к аэропортам федерального значения. Как пишет «Российская газета», такой статус предполагает, что данный аэропорт нужен для организации воздушного сообщения между 
23 апреля 2016, 11:41
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