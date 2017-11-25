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«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс
В самарском международном аэропорту Курумоч пассажир одного из рейсов, спеша на свой самолёт, не заметив стеклянную стену, разбил её головой, передает в соцсети «ВКонтакте» телеграммканал Mash.
Судя по видео, мужчина заблудился в стеклянных пространствах недавно построенного аэроузла. Пробив …
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19 ноября 2017, 05:08
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Мокрый снег, моросящий дождь и туман: В выходные Самару накроет гребнем атлантического циклона
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11 ноября 2017, 03:54
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МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий
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28 октября 2017, 02:12
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Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды
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23 июля 2017, 04:44
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В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза
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4 июня 2017, 04:49
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За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области
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3 мая 2017, 04:23
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Аэропорт «Курумоч» вошел в список хабов федерального значения
Самарский международный аэропорт «Курумоч» вошел в список транспортных хабов федерального значения. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. Согласно документу, такой статус присвоен 91 российской воздушной гавани. Понятие аэропорт федерального значения означает, что он …
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25 апреля 2016, 11:08
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Самарский аэропорт «Курумоч» вошел в список аэропортов федерального значения
Распоряжение за подписью премьера РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ. Документ относит 91 российскую воздушную гавань к аэропортам федерального значения. Как пишет «Российская газета», такой статус предполагает, что данный аэропорт нужен для организации воздушного сообщения между …
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23 апреля 2016, 11:41