Капитальный ремонт самой большой площади в Европе велся 6 месяцев. Подрядчик уложил новый асфальт и плитку, обновил систему освещения и засеял газоны. Реконструированы также туалеты — теперь в них есть свет и отопление. Установлены новые скамейки и урны. Посажено более 10 тысяч кустарников и 300 деревьев. Ограды скверов по периметру площади также привели в порядок — металлические секции очистили, загрунтовали, покрыли новой краской и установили на прежние места, поврежденные кирпичные столбы — отремонтировали. Ход работ постоянно контролировали чиновники и общественники.
Сейчас на площади Куйбышева идет подготовка ко Дню народного единства, а горожане уже гуляют по отремонтированному объекту. На все работы подрядчик дает гарантию 5 лет. Напомним, ремонт проводился в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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Фото: Овик С. (ProГород-Самара).
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