Часть домов Железнодорожного района Самары остались без горячей воды 3 сентября специалистами по теплоснабжению были выявлены повреждения на тепломагистрали диаметром 400 мм на ул. Агибалова, которая была проложена в 1975 году.

В связи с этим будут проведены ремонтные работы, на время их осуществления без горячего водоснабжения будут находиться жители …