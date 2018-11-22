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В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны
Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует …
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22 ноября 2018, 07:13
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В блогах: покушение на миражи самарской колбасы
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22 ноября 2018, 07:09
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В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей
В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в …
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22 ноября 2018, 05:09
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Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром
Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный …
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22 ноября 2018, 04:47
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Дым виден издалека: в Самаре горит здание на территории бывшей воинской части
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22 ноября 2018, 03:34
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Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре
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22 ноября 2018, 02:46
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Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир
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22 ноября 2018, 02:23
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В Самарской области мужчина насмерть отравился сероводородом
Как стало известно, в Самарской области произошел несчастный случай со смертельным исходом. В министерстве труда, занятости и миграционной политики сообщили, что ЧП случилось 12 ноября на предприятии по добыче нефти и газа.
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20 ноября 2018, 09:27
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Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании
Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru, в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, …
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20 ноября 2018, 12:59
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В Тольятти 33 человека тушили шиномонтажную мастерскую
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20 ноября 2018, 10:26
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В Самаре на улице Победы сгорела иномарка Subaru
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19 ноября 2018, 01:23