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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 июня 2018г 
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Завод ракетных двигателей планирует построить S7 Space в Самаре

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19 июня 2018, 01:39
Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».

Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона 

19 июня 2018, 10:46
Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре

Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре

В Самаре на набережной появились новые гигантские матрешки. По задумке художников, каждая из фигур символизирует одну из стран-участниц ЧМ-2018. Как уже сообщала "ТЕРРА", всего авторы представят восемь матрешек – по числу команд-участниц матчей чемпионата, которые пройдут в Самаре. Фигуры 
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Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

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Открывается новый маршрут по Волге с Поляны Фрунзе до Гавриловой поляны

Открывается новый маршрут по Волге с Поляны Фрунзе до Гавриловой поляны

В Самаре с 22 июня откроются речные пассажирские перевозки по Волге по маршруту Поляна имени Фрунзе – Гаврилова поляна и в обратном направлении. Рейсы будут по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. От пристани «Поляна Фрунзе» по понедельникам будет только один 
18 июня 2018, 02:24
На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». 

18 июня 2018, 11:58
«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!

«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!

В период проведения в Самаре ЧМ-2018 по футболу на пляже 1 и 2 очереди набережной реки Волга состоится физкультурно-спортивная акция «Забей гол, фанат». Она стартовала 15 июня. Это уникальная возможность для 
15 июня 2018, 05:46
Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

В Сызрани ищут двоих пропавших местных жителей. Явар Макаров (на фото) и Алексей Копачев отправились на лодке на Волгу. 8 июня они отошли от причала совхоза «Комсомолец» в сторону Бестужевки. Больше на связь с родственниками они не выходили.

Родные 
15 июня 2018, 11:20
По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

Необычный способ напомнить болельщикам о том, кто именно будет играть в очередном матче ЧМ-2018 по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арене» придумали местные художники. На второй очереди набережной в дни игр будут появляться пары матрешек с портретами известных людей. 

14 июня 2018, 08:03
Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

10 июня на самарской набережной состоится открытие площадки «Город Мастеров». Она разместится между Некрасовским и Ленинградским спусками.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в выставке примут участие 26 умельцев со всех уголков Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные 

10 июня 2018, 09:49
Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

В Самаре отремонтированный участок 
4 июня 2018, 04:24
Вода опасна для здоровья: на девяти пляжах Самарской области лучше не купаться

Вода опасна для здоровья: на девяти пляжах Самарской области лучше не купаться

Областной Роспотребнадзор провел анализ 178 проб воды, взятых в организованных местах для купания. Девять не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В Тольятти опасны: пляжи Автозаводского и Центрального районов. В Самаре не стоит купаться: в районе ул. Советской Армии, в 

21 августа 2017, 09:02
В Самаре закроют пляж у Ладьи

В Самаре закроют пляж у Ладьи

Пляж у Ладьи на время реконструкции четвертой очереди самарской набережной будет закрыт для посещения, сообщили на совещании в мэрии. Окончание работ по графику запланировано на март 2018 года. К этому сроку должны обновить стелу «Ладья», построить новый фонтан и провести 

29 марта 2017, 06:57
В блогах: в Самаре на пляже появились лягушки

В блогах: в Самаре на пляже появились лягушки

Блогер alexeye70 поведал, что на днях в Самаре на Первомайском спуске были обнаружены лягушки. "Мне это показалось очень странным. Этого представителя земноводных ни на одном пляже самарской набережной я как-то не припоминаю. Видел ли кто-нибудь ещё лягушек на пляже 
29 августа 2016, 05:40
В блогах: на городском пляже пьяная девушка утонула в Волге

В блогах: на городском пляже пьяная девушка утонула в Волге

Блогер Наталья Ширяева рассказала про трагедию на самарском городском пляже. "На Полевом спуске молодая нетрезвая девушка нырнула и не смогла вынырнуть. Вскоре ее вытащили. Спасатели делали все возможное. Скорая констатировала смерть. Почти 4 часа пришлось ждать труповозку - тело 
1 августа 2016, 06:09
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