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Завод ракетных двигателей планирует построить S7 Space в Самаре
В Самаре компания S7 Space планирует построить завод по производству ракетных двигателей НК-33. Компания хочет выкупить 36 построенных еще при СССР ракетных двигателей НК-33 и НК-43 и всю документацию и оснастку, сохранившуюся от советской программы, сообщают «Ведомости» со ссылкой …
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19 июня 2018, 01:39
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Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре
В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».
Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона …
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19 июня 2018, 10:46
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Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре
В Самаре на набережной появились новые гигантские матрешки. По задумке художников, каждая из фигур символизирует одну из стран-участниц ЧМ-2018. Как уже сообщала "ТЕРРА", всего авторы представят восемь матрешек – по числу команд-участниц матчей чемпионата, которые пройдут в Самаре. Фигуры …
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19 июня 2018, 09:49
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Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре
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18 июня 2018, 04:21
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Открывается новый маршрут по Волге с Поляны Фрунзе до Гавриловой поляны
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18 июня 2018, 02:24
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На Волге судебные приставы ловили должников из Самары
В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». …
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18 июня 2018, 11:58
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«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!
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15 июня 2018, 05:46
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Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани
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15 июня 2018, 11:20
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По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре
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14 июня 2018, 08:03
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Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре
10 июня на самарской набережной состоится открытие площадки «Город Мастеров». Она разместится между Некрасовским и Ленинградским спусками.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в выставке примут участие 26 умельцев со всех уголков Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные …
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10 июня 2018, 09:49
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Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре
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4 июня 2018, 04:24
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Вода опасна для здоровья: на девяти пляжах Самарской области лучше не купаться
Областной Роспотребнадзор провел анализ 178 проб воды, взятых в организованных местах для купания. Девять не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В Тольятти опасны: пляжи Автозаводского и Центрального районов. В Самаре не стоит купаться: в районе ул. Советской Армии, в …
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21 августа 2017, 09:02
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В Самаре закроют пляж у Ладьи
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29 марта 2017, 06:57
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В блогах: в Самаре на пляже появились лягушки
Блогер alexeye70 поведал, что на днях в Самаре на Первомайском спуске были обнаружены лягушки. "Мне это показалось очень странным. Этого представителя земноводных ни на одном пляже самарской набережной я как-то не припоминаю. Видел ли кто-нибудь ещё лягушек на пляже …
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29 августа 2016, 05:40
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В блогах: на городском пляже пьяная девушка утонула в Волге
Блогер Наталья Ширяева рассказала про трагедию на самарском городском пляже. "На Полевом спуске молодая нетрезвая девушка нырнула и не смогла вынырнуть. Вскоре ее вытащили. Спасатели делали все возможное. Скорая констатировала смерть. Почти 4 часа пришлось ждать труповозку - тело …
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1 августа 2016, 06:09