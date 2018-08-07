В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.
Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со счетом 3:1 и «Локомотивом» со счетом 4:3.
Суперфинал пройдет с 15 по 19 августа в Москве. За победу в нем будут бороться шесть футбольных команд.
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