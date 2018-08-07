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Материалы по теме:

Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

На сегодняшний день в Самаре к новому отопительному сезону подготовлены 61% жилых домов. Об этом рассказали на рабочем совещании в городской администрации.

В этом году рабочие должны переложить 6457 погонных метров тепловых сетей на улицах Ново-Вокзальной, Кабельной, Теннисной, Стара-Загоре, 
7 августа 2018, 12:17
Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области

Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области

В понедельник, 6 августа, в 12:55 35-летняя женщина ехала на иномарке Toyota Corolla по трассе «Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка» со стороны Пестравки в направлении областной столицы.

На 15-м километре трассы во время обгона она не смогла 
7 августа 2018, 11:38
Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

В четверг, 9 августа, в Самарском областном художественном музее на улице Куйбышева, 92 откроется выставка западноевропейской гравюры ХVI - ХIХ вв. из собрания музея - «Путешествие в мир света и тени». Начало в 18:00. Экспозицию составили около 100 произведений мастеров 
7 августа 2018, 10:56
33 человека утонули на пляжах Самарской области

33 человека утонули на пляжах Самарской области

За этот пляжный сезон в Самарской области уже утонуло практически столько же людей, сколько в целом за весь прошлый год. Обстоятельства гибели людей схожи: купание после распития алкоголя на необорудованном пляже. 
 
- В основном это случается на правом берегу Волги, 
7 августа 2018, 10:45

"Поиграем в Самаре. Надеюсь, недолго": жена форварда «Крыльев Советов» Максима Канунникова разругалась с фанатами клуба

Жена новичка «Крыльев Советов» Максима Канунникова Екатерина не на шутку обидела фанатов клуба. 31 июля девушка пришла поддержать супруга на стадион «Самара Арена», где волжане встречались с московским ЦСКА. Она сфотографировалась на фоне поля и выложила селфи в своем "инстаграме". 

3 августа 2018, 03:07
Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

Со 2 по 5 августа 2018 года на второй очереди Набережной реки Волги (спуск улицы Первомайской) в Самаре состоится заключительный, четвёртый этап-чемпионата России по пляжному футболу. Самара примет крупнейшие всероссийские соревнования по пляжному футболу уже девятый год подряд. Каждый из 
2 августа 2018, 09:32
Молодежный состав «Крыльев Советов» проиграл ЦСКА

Молодежный состав «Крыльев Советов» проиграл ЦСКА

На стадионе «Металлург» завершился матч между молодёжными составами «Крыльев Советов» и ЦСКА. Для самарцев первый матч в сезоне начался с поражения со счетом 1:3. У москвичей забитыми голами отметились Олейников, Попов и Жиронкин. У волжан единственный ответный мяч с пенальти 

31 июля 2018, 02:19
«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва). Онлайн-трансляция матча первого тура чемпионата РФПЛ

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва). Онлайн-трансляция матча первого тура чемпионата РФПЛ

31 июля клуб «Крылья Советов» проведет свой первый матч в новом сезоне чемпионата России по футболу. Так вышло, что серебряному призеру первенства ФНЛ придется держать экзамен перед серебряным призером прошедшего чемпионата РФПЛ – московским ЦСКА.

Вполне понятно, что фаворитом 
31 июля 2018, 09:53
Сайт trkterra.ru проведет онлайн-трансляцию футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

Сайт trkterra.ru проведет онлайн-трансляцию футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

31 июля футболисты клуба «Крылья Советов» откроют сезон выступлений в чемпионате российской Премьер-лиги. Первым соперником волжан станет серебряный призер прошедшего чемпионата страны – московский ЦСКА.

Игра будет проходить на стадионе «Самара Арена». В продажу были выпущены около 30 тысяч билетов, и 

30 июля 2018, 01:43
В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

2 августа в Самаре начнется заключительный этап Кубка России по пляжному футболу. Площадкой для состязаний станет вторая очередь набережной. Футбольные баталии продлятся до 5 августа.

Стоит отметить, что самарская набережная считается одним из лучших мест для проведения подобных соревнований. 
24 июля 2018, 01:44
В Самаре играет лучший вратарь российских пляжей

В Самаре играет лучший вратарь российских пляжей

Голкипер пляжной команды «Крылья Советов» Сергей Володин признан лучшим вратарем на Кубке России по пляжному футболу. На этом турнире самарцы заняли второе место.
 
В финале самарские футболисты уступили соперникам из Санкт-Петербурга – команде «Кристалл». Питерцы забил в ворота соперника 

11 сентября 2017, 07:10
Чемпионат России по пляжному футболу в Самаре открыли «Крылья Советов» и «Спартак»

Чемпионат России по пляжному футболу в Самаре открыли «Крылья Советов» и «Спартак»

В среду, 15 июня, в Самаре стартовал первый этап пляжной футбольной Суперлиги. Турнир открыли самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Волжане забили дважды – отличились Игорь Бриштель и Да Сильва. Однако столичные футболисты победили. Поражение «Крыльев» - 2:3. Сегодня, 16 

16 июня 2016, 09:42
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