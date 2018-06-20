В Самаре официально открылся пляжный сезон. Из 8 площадок для купания и приема солнечных ванн, сейчас открыты 6. К концу текущей недели обещают сдать пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки. Они прошли все необходимые экспертизы. Завезенный песок соответствует санитарным нормам, территории обработаны от вредоносных насекомых.
Стоит отметить, что в Самаре работают два пляжа, предназначенных для маломобильных граждан. Они оборудованы под Некрасовским, а также между Маяковским и Полевым спусками. Деревянные настилы пляжа обеспечивают легкий доступ к воде как гражданам с ограниченными возможностями здоровья, так и мамам с колясками. Здесь работают волонтеры, которые прошли обучение.
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6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре
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