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70-летняя австралийская фанатка приехала в Самару поддержать Соккеруз
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21 июня 2018, 10:38
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«Вандализм или искусство?»: Самарец написал баллончиком на машине послание туристам
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19 июня 2018, 09:40
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Президент ФИФА Джанни Инфантино посмотрел первую игру мундиаля на "Самара Арене"
Сегодня, 17 июня, первую игру на "Самара Арене" в рамках чемпионата мира по футболу прибыл посмотреть Президент ФИФА Джанни Инфантино, информирует пресс-служба департамента информационной политики Самарской области. Почётного гостя встретил глава региона Дмитрий Азаров.
Джанни Инфантино высоко оценил …
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17 июня 2018, 09:43
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«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами
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17 июня 2018, 03:13