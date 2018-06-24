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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 июня 2018г 
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Материалы по теме:

70-летняя австралийская фанатка приехала в Самару поддержать Соккеруз

70-летняя австралийская фанатка приехала в Самару поддержать Соккеруз

В Самаре на матче присутствовала одна из самых известных болельщиц сборной Австралии - Хизер Кайятс. Женщине за 70, у нее за плечами пять мундиалей. В России она побывала год назад на Кубке Конфедераций. Хизер решила вернуться в далекую страну Северного 
21 июня 2018, 10:38
«Вандализм или искусство?»: Самарец написал баллончиком на машине послание туристам

«Вандализм или искусство?»: Самарец написал баллончиком на машине послание туристам

Один из самарцев решил оригинальным способом разделить со всеми гостями и местными жителями празднование чемпионата мира по футболу.

Мужчина обычной баллончиковой краской написал на своем «Рено Дастере» несколько фраз : «Самара в игре», «Welcome to Russia», «Fifa 2018».
 
19 июня 2018, 09:40
Президент ФИФА Джанни Инфантино посмотрел первую игру мундиаля на

Президент ФИФА Джанни Инфантино посмотрел первую игру мундиаля на "Самара Арене"

Сегодня, 17 июня, первую игру на "Самара Арене" в рамках чемпионата мира по футболу прибыл посмотреть Президент ФИФА Джанни Инфантино, информирует пресс-служба департамента информационной политики Самарской области. Почётного гостя встретил глава региона Дмитрий Азаров.

Джанни Инфантино высоко оценил 
17 июня 2018, 09:43
«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами

«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами

Сегодня, 17 июня, днем в Самаре велосипедист едва не попал под колеса автобуса. Напротив центрального автовокзала самарец на двухколесном транспортном средстве попытался втиснуться между дорогой и съездом к остановке.

Мужчина задел рулём автобус, остановился перед ним и начал выяснять 
17 июня 2018, 03:13
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