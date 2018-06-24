70-летняя австралийская фанатка приехала в Самару поддержать Соккеруз В Самаре на матче присутствовала одна из самых известных болельщиц сборной Австралии - Хизер Кайятс. Женщине за 70, у нее за плечами пять мундиалей. В России она побывала год назад на Кубке Конфедераций. Хизер решила вернуться в далекую страну Северного …