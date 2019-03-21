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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта
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21 марта 2019, 01:36
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В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы
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21 марта 2019, 01:00
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Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской
На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству …
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21 марта 2019, 12:21
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На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой
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21 марта 2019, 11:30
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До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег
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20 марта 2019, 04:44
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С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды
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20 марта 2019, 11:57
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В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4
Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, понедельник с приближением фронтальных разделов с запада и юго-запада, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Местами на дорогах гололедица. Днем в воскресенье, 17 марта, облачно с прояснениями, местами мокрый снег. Столбик термометра будет колебаться от …
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17 марта 2019, 10:01
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От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
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16 марта 2019, 09:09
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В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов
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15 марта 2019, 10:07
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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду
С наступлением оттепели поселок Зубчаниновка заливает - из-за отсутствия ливневки в населенном пункте дороги подтапливает. Кроме того, на многих улицах нет асфальтового покрытия и появляются колеи. Проблемы Зубчаниновки обсуждались на встрече представителей администрации Кировского района, МП «Благоустройство» и местных жителей.
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12 марта 2019, 04:20
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Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП
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18 февраля 2019, 11:28
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Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка
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17 февраля 2019, 07:35
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«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек
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17 февраля 2019, 02:57
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