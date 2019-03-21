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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В среду, 20 марта, произошла авария с пострадавшими в Чапаевске. В 21:57 21-летний водитель ехал на ВАЗ 211440 по улице Ленина в направлении Сазонова. По предварительной версии полицейских, автомобилист по пути сбил 58-летнего мужчину, который чистил железнодорожные рельсы. Пешеход получил 
21 марта 2019, 01:00
Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству 
21 марта 2019, 12:21
На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

В четверг, 21 марта, на нескольких улицах в областной столице могут возникнуть проблемы с холодной водой. Сегодня коммунальщики ведут работы на водоводе диаметром 600 мм, проходящем под улицей Мичурина. В связи с этим холодную воду перевели на пониженное давление. 
21 марта 2019, 11:30
До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег

До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег

Если в начале этой недели на погоду действовало поле повышенного атмосферного давления, то в ее середине регион оказался под влиянием ложбины циклона и связанных с ней атмосферных фронтов. На большей части Самарской области прогнозируют небольшие и умеренные осадки, по ночам 
20 марта 2019, 04:44
С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

В Самаре на сегодняшний день очищены от снега, ледяной пробки и скопившихся мусора и листвы, а также промыты 1800 дождеприемников. Причем, 972 из них находятся в опасных местах. По словам мастера участка «Центральный» МП «Инженерные системы» Юрия Каерова, на один 
20 марта 2019, 11:57
В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4

В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, понедельник с приближением фронтальных разделов с запада и юго-запада, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Местами на дорогах гололедица. Днем в воскресенье, 17 марта, облачно с прояснениями, местами мокрый снег. Столбик термометра будет колебаться от 
17 марта 2019, 10:01
От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
 
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в 
16 марта 2019, 09:09
В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

К концу недели в Самарской области из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ночные часы столбик термометра будет опускаться до -12, а отдельных районах до -17 градусов. На дорогах гололедица.

В ночь на субботу, 16 марта, ожидается переменная облачность без 
15 марта 2019, 10:07
Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

В Самарской области началась подготовка к паводку. Повышение уровня воды на малых реках прогнозируется в конце марта - начале апреля, однако есть вероятность подтопления южных районов губернии на неделю раньше - в 20-х числах марта. В зоне риска находятся 13 
13 марта 2019, 12:45
Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду

Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду

С наступлением оттепели поселок Зубчаниновка заливает - из-за отсутствия ливневки в населенном пункте дороги подтапливает. Кроме того, на многих улицах нет асфальтового покрытия и появляются колеи. Проблемы Зубчаниновки обсуждались на встрече представителей администрации Кировского района, МП «Благоустройство» и местных жителей.
12 марта 2019, 04:20
Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП

Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП

Конец минувшей недели был похож на сводку фронтовых новостей. На улице потеплело, и  ледяные  глыбы начали массово скатываться с неочищенных от снега крыш. В  Новокуйбышевске под тяжестью снежной массы пропалилась крыша многоэтажного жилого дома. Там обошлось без жертв.  В Самаре 
18 февраля 2019, 11:28
Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Накануне во второй половине дня под тяжестью снега рухнула кровля пристроя частного дома в Малой Царевщине Красноярского района Самарской области. Под завалом оказались женщина и 14-летний подросток, сообщает Волга Ньюс.
 
Женщина скончалась на месте. У ребенка – травмы ног. 
17 февраля 2019, 07:35
«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

В Самарской области до сих пор сохраняется относительно теплая погода. Температура уже третий день держится около нуля – просто идеальные условия для "выращивания" сосулек и схода снега с крыш зданий. Как напоминают в регуправлении МЧС, сосульки чаще всего образуются на 
17 февраля 2019, 02:57
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