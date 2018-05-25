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Материалы по теме:

УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

Сотрудники УФСБ России по Самарской области отмечают 100-летний юбилей службы. История регионального управления ведомства начинается с октября 1918 года. С тех пор задачи перед сотрудниками практически не изменились. Главное - вовремя распознать скрытые угрозы и своевременно принять меры. Среди ключевых 

24 мая 2018, 02:47
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с омбудсменом Ольгой Гальцовой

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с омбудсменом Ольгой Гальцовой

В Самаре врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой. Глава региона и омбудсмен обсудили вопрос модернизации пансионатов для ветеранов и инвалидов, а также перспективы развития в регионе пансионатов для пожилых 

23 мая 2018, 09:56
Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями 

22 мая 2018, 07:40
Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

17 мая состоялось годовое собрание акционеров компании, в котором принял участие глава региона. 
18 мая 2018, 11:55
Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве

Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве

Генеральный директор телерадиокомпании «ТЕРРА» Наталья Камбарова получила  Благодарность Минпромторга России за объективное освещение актуальных вопросов отечественной промышленной отрасли. Награды лучшим членам организации на прошедшем в Москве расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»  вручил Председатель 

6 февраля 2018, 07:27
Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Между правительством Самарской области и госкорпорацией «Ростех» заключено соглашение о сотрудничестве - по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В Москве подписи под документом поставили глава 63-го региона Дмитрий Азаров и гендиректор «Ростеха», председатель «Союза машиностроителей России» Сергей 

18 декабря 2017, 01:22
В Москве прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России

В Москве прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России

Сегодня в МГТУ имени Баумана прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России. Дело в том, что после апрельского отчетно-выборного съезда необходимо было принять ряд важных решений – утвердить изменения в Уставе Союза, а также в составе центрального совета и Бюро центрального 
16 июня 2017, 08:01
Союзу машиностроителей России – 10 лет: объединяем тех, кто создает будущее!

Союзу машиностроителей России – 10 лет: объединяем тех, кто создает будущее!

28 апреля 2007 года в Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся Учредительный съезд Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Основной целью деятельности Союза стало формирование стратегии развития отрасли, а также участие в выработке механизмов активной государственной политики по поддержке 

28 апреля 2017, 03:52
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