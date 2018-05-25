Глава региона Дмитрий Азаров работает в эти дни на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге – ПМЭФ-2018. Самарская область представлена там своими проектами и инвестиционным потенциалом. К подписанию подготовлено почти 20 соглашений о сотрудничестве. Глава региона выделил договор с Агентством по технологическому развитию. Он предусматривает реализацию ряда мероприятий, способных выявлять ниши, которые сегодня еще не заняты региональными товаропроизводителями и будут пользоваться спросом. Речь в первую очередь идет о предприятиях автомобильного кластера и аэрокосмической промышленности. В рамках соглашения с Российской венчурной компанией предусматривается организация мероприятий по привлечению в регион потенциальных инвесторов. РВК, в частности, станет соорганизатором форума бизнес-ангелов, который пройдет в Самаре в начале сентября. Обсуждаются проекты, связанные с развитием сельского хозяйства. Крайне важной была встреча с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Заключен договор с АО «КамАЗ» о развитии целого ряда предприятий, расположенных на территории региона, связанных с производством автокомпонентов. Это соглашение в очередной раз подтверждает статус Тольятти как инжинирингового центра. В перспективе подписание договора с одним из производителей автокомпонентов - французской компанией «Валео», это принесет в экономику региона около 17 миллионов евро инвестиций.
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