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Материалы по теме:

Аккредитация таксистов на ЧМ-2018 открыта в Самаре

Аккредитация таксистов на ЧМ-2018 открыта в Самаре

В Самаре стартовала аккредитация таксистов на ЧМ-2018. Их зарегистрируют как юрлица или ИП. Есть обязательные условия: возраст машины не должен превышать 5 лет, в каждой должна быть установлены система спутниковой навигации, кондиционер и терминал для расчета по безналу. При этом 
5 апреля 2018, 01:08
Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. По данным ФИФА, тур Кубка ЧМ стартовал еще в сентябре 2017 года. Самара в графике 19-й город России, где можно будет увидеть главный футбольный трофей.

«13-15 мая в регионе пройдёт 
4 апреля 2018, 04:27
Самарцев поощрят призами за участие в субботнике

Самарцев поощрят призами за участие в субботнике

В Самаре за участие в субботнике горожанам обещают давать поощрительные призы. Общегородской субботник, приуроченный к подготовке к ЧМ-2018, запланирован на 21 апреля. Кроме того, еще два субботника намечены на 14 и 28 апреля. Об этом сообщил замруководителя управления благоустройства из 
4 апреля 2018, 02:08
Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре

Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре

В ближайшее время кареты скорой помощи в Самаре будут оформлены символикой FIFA. В рейсы выйдут дополнительно 25 новых бригад. Во вторник, 3 апреля, медикам передали 22 новых автомобиля - 11 класса «В» для фельдшерских и врачебных бригад, 11 класса «С» 

4 апреля 2018, 07:02
К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены

К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены

Самарские гостиницы не спешат снижать цены до нормы в преддверии ЧМ-2018. Ростуризм обновил список отелей, которые завышают стоимость услуг на период проведения турнира. По состоянию на третью декаду марта больше всего нарушений отмечено в Санкт-Петербурге, Москве, Калининградской области. Самарская 
29 марта 2018, 01:02
36 туристов попали в ДТП в Австрии

36 туристов попали в ДТП в Австрии

Группа южнокорейских туристов попала в ДТП на горном перевале Гшютт в Верхней Австрии. Все случилось 28 марта в первой половине дня. Транспортное средство занесло на заснеженной дороге и оно врезалось  в каменную стену на въезде в один из отелей. В результате аварии травмы получили 36 
28 марта 2018, 11:10
В российских гостиницах хотят запретить курить кальяны

В российских гостиницах хотят запретить курить кальяны

Российское министерство здравоохранения намерено ужесточить действующий антитабачный закон. Теперь ведомство намерено запретить использовать кальяны, трубки и сигаретную бумагу в гостиницах. Соответствующие предложения уже направлены в федеральные органы исполнительной власти. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на документы, поступившие в 
15 марта 2018, 05:42
Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках

Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках

Группа уральских путешественников решила покорить перевал Дятлова на собачьих упряжках. Они разместились на трех нартах, которые тащили 24 животных. Экстремалы преодолели путь в 250 километров от базы в поселке Вижай и обратно за пять дней. Все могло бы пойти быстрее, 
15 марта 2018, 05:06
Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области

Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области

Новый список отелей, завышающих цены на период проведения ЧМ-2018, составили в Ростуризме. На этот раз в него вошли 48 заведений. Это вдвое больше, чем было две недели назад.

Всероссийский «рекорд жадности» на этот раз поставила одна из гостиниц Калининграда категории три 

14 марта 2018, 04:17
К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная 
7 марта 2018, 04:22
150 горнолыжников в Австрии застряли на сломанном подъемнике

150 горнолыжников в Австрии застряли на сломанном подъемнике

Понедельник 29 января стал по-настоящему тяжелым днем для 150 туристов в Австрии. Люди, отдыхавшие на горнолыжном курорте Крайшберг, застряли на фнуникулере. По предварительным данным, причиной ЧП стала поломка кресельного подъемника.

Сейчас на месте происшествия полным ходом идет спасательная операция. 
29 января 2018, 08:40
Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили

Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили

Группа немецких туристов, которые оказались заблокированными в швейцарской пещере Хеллох, обрела свободу. Люди провели в заточении почти целую неделю, и смогли выбраться в ночь на пятницу. Туристы поднимались из пещеры под постоянным контролем специалистов спелеологической спасательной службы Швейцарии. После того, 
26 января 2018, 11:28
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