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Аккредитация таксистов на ЧМ-2018 открыта в Самаре
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5 апреля 2018, 01:08
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Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая
В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. По данным ФИФА, тур Кубка ЧМ стартовал еще в сентябре 2017 года. Самара в графике 19-й город России, где можно будет увидеть главный футбольный трофей.
«13-15 мая в регионе пройдёт …
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4 апреля 2018, 04:27
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Самарцев поощрят призами за участие в субботнике
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4 апреля 2018, 02:08
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Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре
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4 апреля 2018, 07:02
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К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены
Самарские гостиницы не спешат снижать цены до нормы в преддверии ЧМ-2018. Ростуризм обновил список отелей, которые завышают стоимость услуг на период проведения турнира. По состоянию на третью декаду марта больше всего нарушений отмечено в Санкт-Петербурге, Москве, Калининградской области. Самарская …
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29 марта 2018, 01:02
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36 туристов попали в ДТП в Австрии
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28 марта 2018, 11:10
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В российских гостиницах хотят запретить курить кальяны
Российское министерство здравоохранения намерено ужесточить действующий антитабачный закон. Теперь ведомство намерено запретить использовать кальяны, трубки и сигаретную бумагу в гостиницах. Соответствующие предложения уже направлены в федеральные органы исполнительной власти. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на документы, поступившие в …
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15 марта 2018, 05:42
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Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках
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15 марта 2018, 05:06
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Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области
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14 марта 2018, 04:17
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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150 горнолыжников в Австрии застряли на сломанном подъемнике
Понедельник 29 января стал по-настоящему тяжелым днем для 150 туристов в Австрии. Люди, отдыхавшие на горнолыжном курорте Крайшберг, застряли на фнуникулере. По предварительным данным, причиной ЧП стала поломка кресельного подъемника.
Сейчас на месте происшествия полным ходом идет спасательная операция. …
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29 января 2018, 08:40
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Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили
Группа немецких туристов, которые оказались заблокированными в швейцарской пещере Хеллох, обрела свободу. Люди провели в заточении почти целую неделю, и смогли выбраться в ночь на пятницу. Туристы поднимались из пещеры под постоянным контролем специалистов спелеологической спасательной службы Швейцарии. После того, …
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26 января 2018, 11:28