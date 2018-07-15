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Участницы Велодевичника-2018 проедут по Тольятти
В субботу, 14 июля, в Тольятти пройдет Велодевичник-2018. Девушки промчатся в эффектных нарядах по улицам Автограда уже в 11-й раз. Действует дресс-код: на участницах должны быть интересные, женственные и экстравагантные наряды.
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6 июля 2018, 11:40
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Великолепная пятерка: В Сызрани состоялся первый в истории «Велодевичник»
Вчера, 2 сентября, в Сызрани в честь празднования Дня города состоялся первый в истории «Велодевичник», который устроил местный клуб «ВелоСызрань».
Третий город губернии подхватил традиции Самары и Тольятти устраивать ежегодные девичьи велопокатушки. В сызранском мероприятии приняли участие всего пять …
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3 сентября 2017, 12:05
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Красавицы-спортсменки соберутся на велодевичнике в Тольятти
Блогер Наталья Козловская анонсирует, что 23 июля в Тольятти пройдет очередной Велодевичник. "Вот уже в 10-й раз прекрасные девушки в женственных нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах. Мероприятие уникальное и неординарное, красивое и запоминающееся. Велопрогулка еще раз …
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21 июля 2017, 08:31
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В блогах: велодевичник
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24 июля 2015, 06:39