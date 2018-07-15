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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Участницы Велодевичника-2018 проедут по Тольятти

Участницы Велодевичника-2018 проедут по Тольятти

В субботу, 14 июля, в Тольятти пройдет Велодевичник-2018. Девушки промчатся в эффектных нарядах по улицам Автограда уже в 11-й раз. Действует дресс-код: на участницах должны быть интересные, женственные и экстравагантные наряды.
 
- Приветствуется оригинальность и стильность. Мужчины могут присоединиться к девушкам 
6 июля 2018, 11:40
Великолепная пятерка: В Сызрани состоялся первый в истории «Велодевичник»

Великолепная пятерка: В Сызрани состоялся первый в истории «Велодевичник»

Вчера, 2 сентября, в Сызрани в честь празднования Дня города состоялся первый в истории «Велодевичник», который устроил местный клуб «ВелоСызрань».

Третий город губернии подхватил традиции Самары и Тольятти устраивать ежегодные девичьи велопокатушки. В сызранском мероприятии приняли участие всего пять 
3 сентября 2017, 12:05
Красавицы-спортсменки соберутся на велодевичнике в Тольятти

Красавицы-спортсменки соберутся на велодевичнике в Тольятти

Блогер Наталья Козловская анонсирует, что 23 июля в Тольятти пройдет очередной Велодевичник. "Вот уже в 10-й раз прекрасные девушки в женственных нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах. Мероприятие уникальное и неординарное, красивое и запоминающееся. Велопрогулка еще раз 
21 июля 2017, 08:31
В блогах: велодевичник

В блогах: велодевичник

Тольяттинка Наталья Козловская анонсирует в "Фейсбуке", что завтра, 25 июля, в Автограде пройдет велодевичник. Колонна девушек в красивых женственных нарядах на украшенных велосипедах проедет через весь город. Для участия нужно: быть старше 14 лет, приехать на велосипеде к 11:00 на 
24 июля 2015, 06:39
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