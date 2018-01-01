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В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина
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22 декабря 2017, 10:31
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На пожар в центре Самары направили 73 человека и 17 машин
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18 декабря 2017, 10:10
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Самая высокая в Азии деревянная башня загорелась в Китае
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11 декабря 2017, 12:08
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От греха подальше: Самарцам временно запретили гулять по Волге
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10 декабря 2017, 04:29
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В одних пижамах и без денег: В Сызрани семья выбежала на мороз из горящего дома
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9 декабря 2017, 02:43
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МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий
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28 октября 2017, 02:12
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Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта
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21 августа 2017, 12:41
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В Китае запустили самый быстрый в мире лифт
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5 июня 2017, 09:06
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Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки
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15 мая 2017, 07:01
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Самарец 9 часов просидел на перилах балкона
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10 мая 2017, 10:48
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Канадская компания построит лифт в космос
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15 августа 2016, 10:34
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В Самаре проведена эвакуация 20 человек из-за пожара в лифте
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3 июня 2016, 09:48