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Материалы по теме:

В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Кировском районе Самары при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:02. В поселке Зубчаниновка на улице Александра Невского загорелся частный дом. Площадь пожара составила 120 

22 декабря 2017, 10:31
На пожар в центре Самары направили 73 человека и 17 машин

На пожар в центре Самары направили 73 человека и 17 машин

Пожар в частном доме на площади 100 квадратных метров произошел накануне в центре Самары. Сообщение о ЧП в Ленинском районе на пересечении улиц Чкалова и Самарской поступило в МЧС в воскресенье, 17 декабря, в 16:30. К месту происшествия направили 17 

18 декабря 2017, 10:10
Самая высокая в Азии деревянная башня загорелась в Китае

Самая высокая в Азии деревянная башня загорелась в Китае

16-этажная постройка являлась частью храмового комплекса, возведенного в период правления династии Мин, расцвет которой пришелся на XIV–XVII столетия.
11 декабря 2017, 12:08
От греха подальше: Самарцам временно запретили гулять по Волге

От греха подальше: Самарцам временно запретили гулять по Волге

ГУ МЧС по Самарской области рекомендовало жителям региона не выходить на первый тонкий лед, образующийся на Волге. Особое внимание следует уделять детям, которые могут играть на набережной.

«Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило среди погибших чаще 
10 декабря 2017, 04:29
В одних пижамах и без денег: В Сызрани семья выбежала на мороз из горящего дома

В одних пижамах и без денег: В Сызрани семья выбежала на мороз из горящего дома

Вчера 8 декабря, утром в Сызрани на улице Заборовской загорелся частный дом. Тревожный сигнал поступил в оперативные службы в 4:20. На тушение выезжали 5 пожарных машин и более 20 человек личного состава. Пламя охватило участок площадью около 80 квадратных метров. 
9 декабря 2017, 02:43
МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий

МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий

На территории Самарской области с 19:00 28 октября до 19:00 29 октября ожидается сильный дождь. Местами туман, порывы ветра, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Будьте осторожны!

К слову, несколько дней назад самарское ГИБДД «тем, кто еще 
28 октября 2017, 02:12

Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта

Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта

В Севилье только что родившую женщину разрубило лифтом. Как рассказывают европейские СМИ, в этот день медики решили перевести пациентку после родов со второго этажа на третий. Когда ее на коляске наполовину вкатили в лифт, двери неожиданно захлопнулись, и конструкция начала 

21 августа 2017, 12:41
В Китае запустили самый быстрый в мире лифт

В Китае запустили самый быстрый в мире лифт

В КНР сообщили о запуске самого быстрого в мире лифта. Он может подняться на 530-й этаж небоскреба всего за 25 секунд.
Новинку создали в финансовом центре CTF Finance Center в южной китайской провинции Гуанчжоу. Работу над суперсовременным лифтом вели японские 

5 июня 2017, 09:06
Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Приволжское УГМС прогнозирует, что в ночь 15 мая в Самаре и области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области выпустило специальные рекомендации.
 
Гражданам не допускать 

15 мая 2017, 07:01
Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Инцидент произошел сегодня, 10 мая. Как утверждают очевидцы из паблика «Новости Самары-Самара life» соцсети «ВКонтакте», 28-летний парень по неустановленной пока причине залез на перила балкона одной из девятиэтажек в районе пересечении 22 Партсъезда с Вольской.
 
Приехавшие на место вызова 
10 мая 2017, 10:48
Канадская компания построит лифт в космос

Канадская компания построит лифт в космос

Канадские ученые запатентовали проект на создание первого в истории прямого лифта в космос. Не имеющее аналогов устройство может доставлять груз и пассажиров на высоту более 20 км. Планируется, что оно появится к 2050 году.
Специалисты компании Thoth Technologies собираются соорудить 

15 августа 2016, 10:34
В Самаре проведена эвакуация 20 человек из-за пожара в лифте

В Самаре проведена эвакуация 20 человек из-за пожара в лифте

Ночью самарские пожарные выезжали на тушение горящего лифта в здании на улице Советской Армии в Советском районе Самары. Сообщение о происшествии в МЧС получили 3 июня около половины третьего. Загорелась обшивка кабины лифта. Площадь пожара составила три квадратных метра. К 

3 июня 2016, 09:48
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