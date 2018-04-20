В Самаре возбуждено уголовное дело против генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» и еще двоих человек. Они подозреваются в коммерческом подкупе, а также посредничестве в совершении преступления.

По версии следствия, руководитель НГПЗ получил от другого предприятия деньги за заключение контракта на …