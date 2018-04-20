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Материалы по теме:

Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти

Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти

В Тольятти полицейские задержали доцента университета по подозрению в получении взятки. По данным силовиков, в марте 2018 года подозреваемый 1976 года рождения получил в своем рабочем кабинете деньги от студента, у которого были академические долги. Сумма незаконного денежного вознаграждения – 

18 апреля 2018, 02:11
На злоупотреблении должностными полномочиями попался глава села в Самарской области

На злоупотреблении должностными полномочиями попался глава села в Самарской области

В Самаре начинает «раскручиваться» очередное коррупционное дело. Региональное ГУ МВД России сообщило о задержании главы одного из сельских поселений Сызранского района губернии. По версии следствия, в 2009 году злоумышленник, используя свое служебное положение, незаконно выдал гражданке официальный документ – выписку 

16 апреля 2018, 02:09
После работы пьяный самарец решил ограбить офис микрозаймов, но не смог

После работы пьяный самарец решил ограбить офис микрозаймов, но не смог

В Самаре задержан подозреваемый в нападении на офис микрозаймов. Инцидент произошел 9 апреля в районе станции метро «Безымянка». В павильон, расположенный на улице Победы, зашел мужчина в темных очках и с капюшоном на голове. Угрожая сотруднице организации кухонным ножом, посетитель 

13 апреля 2018, 11:43
Около 80 млн рублей изъяли у арестованного сотрудника ФСБ в Самаре

Около 80 млн рублей изъяли у арестованного сотрудника ФСБ в Самаре

В Самаре избрана мера пресечения сотрудникам ФСБ, подозреваемым в получении взятки, и их предполагаемым посредникам. Как уже сообщала «ТЕРРА», фигуранты уголовного дела – замруководителя службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Сергей Гудованый и начальник отдела «М» Павел Чермашенцев. Гудованый заявил 
13 апреля 2018, 09:44
СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре

СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре

В Самаре в региональном управлении СК России официально прокомментировали задержание сотрудников областного УФСБ. Два высокопоставленных силовика подозреваются в получении взятки. Как сообщает корреспондент ТРК "ТЕРРА" из зала суда, это начальник отдела «М» Павел Чермашенцев и замруководителя службы экономической безопасности Сергей 
12 апреля 2018, 04:29
Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре

Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре

В Самаре на бывшего кадровика «Почты России» возбуждено еще одно уголовное дело. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале силовики задержали по подозрению в получении крупной взятки 58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям 
11 апреля 2018, 12:04
В Самаре задержали гендиректора НГПЗ по подозрению в получении взятки в 11,5 миллиона рублей

В Самаре задержали гендиректора НГПЗ по подозрению в получении взятки в 11,5 миллиона рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело против генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» и еще двоих человек. Они подозреваются в коммерческом подкупе, а также посредничестве в совершении преступления.

По версии следствия, руководитель НГПЗ получил от другого предприятия деньги за заключение контракта на 

11 апреля 2018, 08:37
Доцента поймали на взятке в Тольятти

Доцента поймали на взятке в Тольятти

Тольяттинские полицейские задержали доцента кафедры ТГУ одного из учебных заведений города. 70-летний мужчина подозревается в получении взятки. По версии следствия, в марте он получил от четверых студентов 12 тысяч за положительные оценки на экзамене. Самой проверки знаний, при этом, не 

11 апреля 2018, 07:27
Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс

Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс

В Самаре двух местных жительниц подозревают в предоставлении поддельных справок в школы для зачисления своих детей в первый класс. Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Подозреваемые – две мамы 43 и 32 

9 апреля 2018, 11:01
Владимир Сюсин добился освобождения по УДО

Владимир Сюсин добился освобождения по УДО

Бывший депутат самарской городской думы Владимир Сюсин, приговоренный к пяти годам заключения за покушение на мошенничество,  освобожден условно-досрочно. Такое решение сегодня приняли служители Фемиды.

Напомню, 2 года назад эта история в буквальном смысле потрясла всё депутатское сообщество. Заявление в полицию на 

27 марта 2018, 04:42
Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

45-летний житель Тольятти попытался «спасти» от уголовной ответственности своего родственника, а в итоге сам попал в поле зрения правоохранителей. Мужчина обратился к сотруднику полиции с предложением «договориться». Он хотел заплатить 200 тысяч рублей за то, чтобы офицер не возбуждал уголовное 

7 марта 2018, 10:49
В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела

В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела

Еще три уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии». Об этом сообщает Росздравнадзор. В ходе проверки, которую проводила прокуратура Самарской области, было выяснено, что в рамках заключенного госконтракта «СМТ» поставило в самарскую больницу имени Пирогова два магнитно-резонансных 

14 марта 2017, 03:07
Следователи завели новые уголовные дела из-за акций завода «ТоАЗ»

Следователи завели новые уголовные дела из-за акций завода «ТоАЗ»

Следственный комитет региона возбудил новые уголовные дела, связанные с продажей акций компании «Тольяттиазот» - крупнейшего производителя аммиака в мире. Фигуранты дела - директора самарских компаний «Контаз» и «Родничок». По версии следствия, в 2008 году они продали ценные бумаги завода двумя 

17 января 2017, 12:58
В России стали в два раза чаще сажать за высказывания в интернете

В России стали в два раза чаще сажать за высказывания в интернете

Неутешительные данные приводит информационно-аналитический центр "Сова", который специализируется на  анализе проблем национализма, ксенофобии и т.д. По данным агентства, которое проанализировало цифры из открытых источников, количество уголовных дел из-за постов в интернете, которые заканчиваются реальным заключением под стражу для подозреваемых, увеличилось 

30 июня 2016, 11:09
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