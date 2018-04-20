В Самаре полицейские задержали двух руководителей государственного учреждения, подозреваемых в коррупции: незаконном получении более 1 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Фигуранты – две жительницы Самары 1959 и 1973 годов рождения. Первую подозревают в незаконном получении 275 млн рублей от подчиненных сотрудников за общее покровительство по службе. Причем это не первый эпизод противоправной деятельности подозреваемой, отметили в ГУ МВД России по Самарской области. Второй подозреваемой, по предварительным данным, пришло на банковскую карту 16 безналичных денежных переводов на общую сумму 876 тысяч 500 рублей для передачи первой подозреваемой – также «за общее покровительство по службе сотрудников подчиненного подразделения».
«Женщинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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