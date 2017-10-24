В этом году в Самаре злоумышленники часто поджигали машины. По данным фактам полицейские возбудили 23 уголовных дела. По статистике, чаще всего автопреступления совершаются в самых больших районах Самары - Кировском, Промышленном и Октябрьском.
Дмитрий Блохин, начальник Управления МВД России по г. Самаре
- Раскрываемость по данному виду крайне, я считаю, неудовлетворительная. Всего лишь пять процентов мы раскрываем преступлений пока. Созданы специализированные следственно-оперативные группы, которые занимаются раскрытием и расследованием данных видов преступлений. Их возглавляет заместитель начальника полиции по оперативной работе. Результат определенный есть, но это серийных характер не носит. В каждом конкретном случае надо разбираться. Как правило, это личные неприязненные отношения.
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