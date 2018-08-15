По факту гибели 3-летнего ребенка в Хворостянском районе Самарской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, трагедия произошла 13 августа. 3-летний мальчик прикоснулся к оголенному проводу и получил смертельный удар током.
Расследование инцидента продолжается.
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