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До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов

До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов

В Самаре стартовал ремонт дворов. Работы проводятся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". До 1 сентября в городе благоустроят почти 60 дворовых территорий. Из них больше всего - 13 в Промышленном районе. 11 - в Красноглинском. 9 - в 
4 июня 2019, 10:48
В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело

В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело

Самарские следователи завели уголовное дело по части1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о скандале с получением маленькими детьми травм в парке Победы в Советском районе. По версии следствия, 2 
4 июня 2019, 09:06
Самара получит деньги на перевозку людей в метро

Самара получит деньги на перевозку людей в метро

Самаре выделят 549 млн рублей субсидий на перевозку граждан в метро. Соответствующее решение приняли в областном правительстве. Средства будут направлены на возмещение недополученных доходов метрополитеном. В настоящее время самарская подземка ежедневно перевозит около 40-45 тысяч человек, этого недостаточно для самоокупаемости. 

4 июня 2019, 05:36
В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве 

4 июня 2019, 05:13
В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров 
4 июня 2019, 04:54
«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

По итогам 3 июня «Газпром» признан самой дорогой компанией России. Капитализация газового гиганта всего за сутки выросла почти на 800 млрд рублей, превысив отметку в 5 трлн 700 млрд. Это на 500 млрд выше стоимости «Сбербанка». Акции «Газпрома» подорожали на 

4 июня 2019, 02:33
Более 4 млрд рублей в этом году получат самарские аграрии

Более 4 млрд рублей в этом году получат самарские аграрии

В Самарской области завершается посевная кампания. В этом году она шла почти на полутора миллионах гектаров земли. С них планируют собрать около двух миллионов тонн зерна. Задача к 2024 году - увеличить эту цифру в полтора раза. К слову сказать, 
3 июня 2019, 07:36
В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор

В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор

В четверг, 30 мая, в Самарской области произошла трагедия - на свиноферме в поселке Кировский Красноармейского района погибли три человека. По предварительной информации, 30-летний рабочий свинофермы чистил коллектор. Он долгое время не подавал признаков жизни и двое его коллег забеспокоились 
30 мая 2019, 08:27
В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. 
30 мая 2019, 09:36
Отскочила деталь: в Самаре водителя тягача убило во время ремонта

Отскочила деталь: в Самаре водителя тягача убило во время ремонта

В среду, 22 мая, в столице 63-го региона случилось ЧП - сотрудник одного из АО выполнял работы по замене пневмоподушки тягача Freightliner, когда одна из деталей внезапно отскочила и попала мужчине в голову. 
 

- Пострадавший скончался, не приходя в сознание, 

24 мая 2019, 09:54
9 лет для Махлаев: в Тольятти проходят прения сторон по громкому уголовному делу

9 лет для Махлаев: в Тольятти проходят прения сторон по громкому уголовному делу

Прокуратура просит посадить бывших руководителей завода «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев на 9 лет. А их коллегу Евгения Королева - на 8. В настоящее время в Комсомольском районном суде Автограда проходят прения сторон по уголовному делу о многомиллиардном хищении продукции 
22 мая 2019, 07:10
Суд в Краснодаре нажал на паузу в 3-миллиардном иске «Тольяттиазота» к кубанским чиновникам

Суд в Краснодаре нажал на паузу в 3-миллиардном иске «Тольяттиазота» к кубанским чиновникам

Арбитражный суд Краснодарского края приостановил рассмотрение иска «Тольяттиазота» к администрации субъекта. Суть требований в материалах дела по-прежнему не раскрывается, но известно, что ТОАЗ хочет взыскать с чиновников около 3,5 млрд рублей.
 
В документах, опубликованных на сайте арбитража, сказано: "О приостановке процесса 
21 августа 2017, 09:00
На территории

На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу

В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.

В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад 
15 декабря 2016, 11:03
ТОАЗ увеличил прибыль

ТОАЗ увеличил прибыль

В 2015 году ОАО "Тольяттиазот" увеличило прибыль  до 21 миллиарда 600 миллионов рублей, что почти на 7 миллиардов больше, чем годом ранее. Об этом говорится в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия. При этом выручка увеличилась с 48 до 63 миллиардов.
В 
4 апреля 2016, 03:11
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