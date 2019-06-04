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До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов
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4 июня 2019, 10:48
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В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело
Самарские следователи завели уголовное дело по части1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о скандале с получением маленькими детьми травм в парке Победы в Советском районе. По версии следствия, 2 …
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4 июня 2019, 09:06
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Самара получит деньги на перевозку людей в метро
Самаре выделят 549 млн рублей субсидий на перевозку граждан в метро. Соответствующее решение приняли в областном правительстве. Средства будут направлены на возмещение недополученных доходов метрополитеном. В настоящее время самарская подземка ежедневно перевозит около 40-45 тысяч человек, этого недостаточно для самоокупаемости. …
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4 июня 2019, 05:36
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В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
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4 июня 2019, 05:13
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В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку
Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров …
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4 июня 2019, 04:54
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«Газпром» стал самой дорогой компанией в России
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4 июня 2019, 02:33
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Более 4 млрд рублей в этом году получат самарские аграрии
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3 июня 2019, 07:36
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В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор
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30 мая 2019, 08:27
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В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей
В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. …
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30 мая 2019, 09:36
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Отскочила деталь: в Самаре водителя тягача убило во время ремонта
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24 мая 2019, 09:54
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9 лет для Махлаев: в Тольятти проходят прения сторон по громкому уголовному делу
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22 мая 2019, 07:10
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Суд в Краснодаре нажал на паузу в 3-миллиардном иске «Тольяттиазота» к кубанским чиновникам
Арбитражный суд Краснодарского края приостановил рассмотрение иска «Тольяттиазота» к администрации субъекта. Суть требований в материалах дела по-прежнему не раскрывается, но известно, что ТОАЗ хочет взыскать с чиновников около 3,5 млрд рублей.
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21 августа 2017, 09:00
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На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу
В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.
В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад …
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15 декабря 2016, 11:03
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ТОАЗ увеличил прибыль
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4 апреля 2016, 03:11
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