Необычный способ напомнить болельщикам о том, кто именно будет играть в очередном матче ЧМ-2018 по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арене» придумали местные художники. На второй очереди набережной в дни игр будут появляться пары матрешек с портретами известных людей. Каждая из фигур символизирует одну из стран-участниц ЧМ-2018.
Например, Коста-Рика знаменита обилием бабочек и колибри - именно они изображены на боку матрешки, посвященной этой стране. В расписной кукле запечатлено и свойственное жителям республики смуглое лицо, миндалевидный разрез глаз и темные, кудрявые волосы.
«У нас используются так же геометрический орнамент. Он взят из истории национальной культуры, которая отображает роспись повозок. Который мы решили взять за основу написание матрешки Коста-Рика», - рассказал художник Арт Абстрактов.
На роспись огромных сувениров художникам требуется от одного до трехдней, все зависит от сложности узора и наличие мелких деталей. Больше всего времени тратится на создание самих форм. Минимум четыре дня формируют плотный пенопласт, основание укрепляют специальной бетонной подушкой, чтобы не падали, даже если с Волги подует сильный ветер. Рост матрешек составляет два метра, а вес более тонны.
Фигуры будут постепенно устанавливать на второй очереди самарской набережной накануне каждого из отборочных матчей мундиаля. Попарно - в соответствии с набором команд-участников. После того, как матрешки посетят стадион, они получат постоянную прописку в музее чемпионата, который в скором времени появится в городе.
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