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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

ЧМ-2018: в Самаре открыли фан-зону на площади Куйбышева

ЧМ-2018: в Самаре открыли фан-зону на площади Куйбышева

В Самаре 14 июня открыли фан-зону. Сегодня – открытие ЧМ-2018. В 19:00 прозвучит стартовый свисток первого матча: Россия - Саудовская Аравия. В Самаре первый поединок пройдет 17 июня, а всего вплоть до 7 июля в столице 63-го региона будут сыграны 

14 июня 2018, 06:04
Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

В Самаре в ближайшее время презентуют проект, посвященный самарскому модерну. Он приурочен к ЧМ-2018. Проект «Модерн в облаках» представит болельщикам самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Четырехметровые гелиевые шары поднимут над 18 зданиями в стиле модерн. На каждом шаре 

14 июня 2018, 04:39
У стадиона «Самара Арена» подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018

У стадиона «Самара Арена» подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018

Около стадиона «Самара Арена» состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран-участниц чемпионата мира по футболу. В мероприятии принимали участие волонтеры из России, а также Англии, Германии, Мексики, Египта и Ливана. Всего в небо поднялись 32 флага, сообщает progorodsamara.ru.

Российский 
14 июня 2018, 03:05
Как Самара встречает ЧМ-2018

Как Самара встречает ЧМ-2018

14 июня стартует Чемпионат мира по футболу 2018 года. 
14 июня 2018, 01:12
К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре

К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре

В Самаре три участка улиц на время ЧМ-2018 стали пешеходными, сообщает мэрия. Движение транспорта ограничено по улицам Куйбышева (от Венцека до Красноармейской), по Красноармейской (от Самарской до улицы Куйбышева) и Молодогвардейской (от улицы Льва Толстого до ул. Маяковского). На период 
14 июня 2018, 11:00
10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре

10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» пройдет первый матч в рамках чемпионата мира по футболу. На поле сойдутся сборные Сербии и Коста-Рики. На этой игре ожидается до 10 тысяч зрителей-иностранцев. Эту цифру озвучил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

«Болельщики уже 

14 июня 2018, 10:49
Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

10 июня на самарской набережной состоится открытие площадки «Город Мастеров». Она разместится между Некрасовским и Ленинградским спусками.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в выставке примут участие 26 умельцев со всех уголков Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные 

10 июня 2018, 09:49
В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»

В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»

Блогер samarasud обращает внимание мэрии Самары на «какую-то непонятную движуху на муниципальной парковке на набережной, в районе памятника Сухову». «Вчера и сегодня там стоят люди, которые не дают парковаться. Не полиция, а какие-то сторожа. Запрет ничем не подтверждают. Сегодня 
7 июня 2018, 06:54
В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

Самарский клуб поддержки семьи и детства "Вместе" сообщает в соцсети "ВКонтакте", что на днях для ребят из многодетных семей была организована познавательно-историческая экскурсия по городской набережной: "Все прошло замечательно! У нас была небольшая группа: 5 семей из числа многодетных и 

7 июня 2018, 05:50
Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

В Самаре отремонтированный участок 
4 июня 2018, 04:24
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