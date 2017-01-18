В Интернете появилось новое видео с тоннелем, который строят в Самаре на Московском шоссе в районе пересечения с Ракитовским шоссе. «Первые машины прошли в тоннеле на Раките», - написал видеоблогер Александр Карягин, опубликовавший видео во вторник, 17 января. На самом деле речь идет о грузовых машинах, которые используют при строительстве. Работы еще не завершены. Напомним, аналогичную двухуровневую развязку также строят на пересечении с проспектом Кирова. Сооружения должны открыть в 2017 году. Реконструкция Московского шоссе идет в рамках подготовки к ЧМ-2018.
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Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе
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12 января 2017, 05:32
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Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии
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29 декабря 2016, 03:00
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Самарец снял новое видео с тоннелем на Московском шоссе
В Интернете появилось новое видео с тоннелем в Самаре, который строят на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Ролик снял и опубликовал видеоблогер Александр Карягин. Самарец снимает город с высоты с помощью квадрокоптера.
Напомним, строительство двухуровневой транспортной развязки ведется …
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27 декабря 2016, 02:10
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GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео
На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.
Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы …
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Финансовые махинации при строительстве подземных переходов на Московском шоссе в Самаре
Полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество". В его основу легли материалы проверки прокуратуры города. В марте прошлого года областное министерство транспорта и автомобильных дорог подписало контракт на 218 миллионов рублей с компанией «Самаратрансстрой». Работы приняты заказчиком и оплачены на общую …
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5 сентября 2016, 07:46
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Появилось видео нового тоннеля на Московском шоссе
Появилось новое видео недостроенного тоннеля, который возводят на Московском шоссе на пересечении с Ракитовским. Объект сняли с воздуха. Видео опубликовал блогер Александр Карягин.
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Напомним, ранее подрядчики заявляли о планах открыть тоннель …
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25 августа 2016, 03:01