Финансовые махинации при строительстве подземных переходов на Московском шоссе в Самаре Полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество". В его основу легли материалы проверки прокуратуры города. В марте прошлого года областное министерство транспорта и автомобильных дорог подписало контракт на 218 миллионов рублей с компанией «Самаратрансстрой». Работы приняты заказчиком и оплачены на общую …