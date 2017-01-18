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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

В Самаре задержан 36-летний мужчина, причастный к убийству бывшего полицейского Рустама Иваева. Экс-силовик получил смертельные ножевые ранения в шею и живот в ходе массовой драки в кафе «Старый замок». Инцидент произошёл в ночь на 8 января. По предварительным данным, Иваев, 

12 января 2017, 05:32
Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии

Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии

Минюст утвердил новые правила распорядка в колониях и тюрьмах. Ведомство увеличило количество платных услуг для заключенных. Например, теперь осужденный может заказать фотосессию в колонии на память. Съемка пройдет под контролем администрации, лишнее в кадр не попадет. Можно снять и видеоролик 

29 декабря 2016, 03:00
Самарец снял новое видео с тоннелем на Московском шоссе

Самарец снял новое видео с тоннелем на Московском шоссе

В Интернете появилось новое видео с тоннелем в Самаре, который строят на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Ролик снял и опубликовал видеоблогер Александр Карягин. Самарец снимает город с высоты с помощью квадрокоптера.

Напомним, строительство двухуровневой транспортной развязки ведется 
27 декабря 2016, 02:10
GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.

Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы 
25 декабря 2016, 03:58
Финансовые махинации при строительстве подземных переходов на Московском шоссе в Самаре

Финансовые махинации при строительстве подземных переходов на Московском шоссе в Самаре

Полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество". В его основу легли материалы проверки прокуратуры города. В марте прошлого года областное министерство транспорта и автомобильных дорог подписало контракт на 218 миллионов рублей с компанией «Самаратрансстрой». Работы приняты заказчиком и оплачены на общую 

20 декабря 2016, 06:41
В Самаре из-за ДТП у

В Самаре из-за ДТП у "Скалы" встали троллейбусы

В Самаре в районе "Скалы" авария. Троллейбусы встали.
 
Авария произошла в субботу, 17 декабря, около 12:00. Вазовская 15 модель лоб в лоб столкнулась со спортивным купе японского производства. Движение троллейбусов по Московскому шоссе в сторону центра блокировано.
17 декабря 2016, 12:39
Появилось фото трех солнц за Московским шоссе в Самаре

Появилось фото трех солнц за Московским шоссе в Самаре

Самарцы публикуют в социальных сетях фото с редким небесным явлением.

«За Московским сегодня наблюдали 3 солнца. Явление называется гало», - написала одна из жительниц города.

«Да, тоже видела вчера или позавчера утром за ТЦ «Московский». Будто вертикальный радужный 
14 декабря 2016, 04:48
Областной Минтранс заплатит 235 миллионов рублей компании ООО

Областной Минтранс заплатит 235 миллионов рублей компании ООО "Самаратрансстрой"

Организация выиграла тендер на строительство путепровода тоннельного типа для трамваев.
Объект появится рядом со стадионом "Самара Арена" на пересечении путей с улицей Дальней. Работы проводят в рамках реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе.
Ширина тоннеля, через который 

15 сентября 2016, 04:27
В Самаре коптер снял видео в новом тоннеле у

В Самаре коптер снял видео в новом тоннеле у "ракиты"

Самарский видеоблогер Александр Карягин опубликовал видео, снятое прямо в новом тоннеле, который построили на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Съемку оператор провел  с помощью беспилотного летательного аппарата – коптера. В комментарии к видео указано, что ролик был снят в субботу, 
5 сентября 2016, 07:46
Появилось видео нового тоннеля на Московском шоссе

Появилось видео нового тоннеля на Московском шоссе

Появилось новое видео недостроенного тоннеля, который возводят на Московском шоссе на пересечении с Ракитовским. Объект сняли с воздуха. Видео опубликовал блогер Александр Карягин.

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Напомним, ранее подрядчики заявляли о планах открыть тоннель 
25 августа 2016, 03:01
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