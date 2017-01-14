В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото Инцидент случился вчера, 11 июня. В лесном массиве возле турбазы "Пеньки" в районе Копылово была найдена лошадь. Животное случайно обнаружили отдыхающие. Рядом с лошадью никого не было. Она была привязана к дереву.



Люди не остались равнодушны и решили на …