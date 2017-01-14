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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
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Материалы по теме:

В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото

В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото

Инцидент случился вчера, 11 июня. В лесном массиве возле турбазы "Пеньки" в районе Копылово была найдена лошадь. Животное случайно обнаружили отдыхающие. Рядом с лошадью никого не было. Она была привязана к дереву.

Люди не остались равнодушны и решили на 
12 июня 2016, 11:40
В Самаре ликвидируют порыв теплосети на улице Куйбышева

В Самаре ликвидируют порыв теплосети на улице Куйбышева

Повреждение обнаружили на тепломагистрали, которая находится в районе пересечения улиц Куйбышева и Шостаковича. Диаметр трубы – 700 мм. Работы начались сегодня, 14 января, в 10 часов утра. К ним привлечено десять человек и шесть единиц техники. Восемь жилых домов отапливаются 
14 января 2016, 12:40
В Самаре законсервируют Дом промышленности

В Самаре законсервируют Дом промышленности

В Самаре на улице Куйбышева до конца этого года будет законсервировано здание Дома промышленности, построенное в 1936 году. Об этом пишет "Волга-Ньюс" со ссылкой на минимущество Самарской области.

Собственником здания является акционерное общество "Транспортно-логистическая корпорация". Из дома выедут 
25 ноября 2015, 11:07
В Самаре полиция перекрывала ул. Куйбышева из-за коробки с мусором

В Самаре полиция перекрывала ул. Куйбышева из-за коробки с мусором

Во вторник, 10 марта, в девятом часу вечера в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете на ул. Куйбышева в Самаре. Там заметили бесхозную коробку. Сотрудники экстренных служб прибыли на место и оцепили опасный участок. Коробку проверили, но ничего взрывоопасного в 
11 марта 2015, 11:46
Новости блогов: история коммерческого клуба на ул. Куйбышева в Самаре

Новости блогов: история коммерческого клуба на ул. Куйбышева в Самаре

Блогер Нина Дюкова посвятила пост истории коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104. "В этом здании в январе 1890 года Владимир Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью. Ильич бывал в коммерческом клубе на вечерах, используя их для получения информации о 

5 февраля 2015, 05:46
В ДТП на юго-западе Москвы погибла перебегавшая дорогу лошадь

В ДТП на юго-западе Москвы погибла перебегавшая дорогу лошадь

Сегодня, 10 сентября, на ул. Феодосийской произошла авария. Около 15:40 рядом с домом №1 водитель «Шевроле» сбил лошадь, которая перебегала дорогу, сообщает «Интерфакс». Животное погибло.
Во время аварии лошадь была без хозяев.
Водитель в ДТП получил травмы.
 
 
10 сентября 2014, 09:14
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