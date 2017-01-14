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В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото
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12 июня 2016, 11:40
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В Самаре ликвидируют порыв теплосети на улице Куйбышева
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14 января 2016, 12:40
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В Самаре законсервируют Дом промышленности
В Самаре на улице Куйбышева до конца этого года будет законсервировано здание Дома промышленности, построенное в 1936 году. Об этом пишет "Волга-Ньюс" со ссылкой на минимущество Самарской области.
Собственником здания является акционерное общество "Транспортно-логистическая корпорация". Из дома выедут …
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25 ноября 2015, 11:07
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В Самаре полиция перекрывала ул. Куйбышева из-за коробки с мусором
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11 марта 2015, 11:46
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Новости блогов: история коммерческого клуба на ул. Куйбышева в Самаре
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5 февраля 2015, 05:46
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В ДТП на юго-западе Москвы погибла перебегавшая дорогу лошадь
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10 сентября 2014, 09:14