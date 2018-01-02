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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза

В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза

Самарские родители обеспокоены неудовлетворительной организацией прохода в резиденцию Деда Мороза на площади имени Куйбышева. Горожане жалуются на опасное ограждение входа.
 
«Ширина толпы при входе - 10 человек. Запускают людей через узкое отверстие. В итоге с боков детей давят на 
2 января 2018, 02:48
Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Во вторник, 26 декабря, в Самаре откроется дом Деда Мороза, возведенный на площади Куйбышева. Самарцы могут посетить усадьбу новогоднего волшебника бесплатно до 8 января. Режим работы – с 12 часов до 20:30.

«Усадьба самарского Деда Мороза представляет собой деревянный срубовой дом, 

21 декабря 2017, 05:28
В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?

«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.

«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. 
21 декабря 2017, 09:23
В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В понедельник, 18 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны поздравил маленьких пациентов детской больницы и открыл новогодний комплекс на площади Куйбышева, где зажег елку. Во время ЧМ-2018 там пройдет фестиваль болельщиков ФИФА.

В рамках визита 

19 декабря 2017, 01:10
В Самаре два байкера не успели увернуться от «Весты»

В Самаре два байкера не успели увернуться от «Весты»

В понедельник, 18 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием двух байкеров и двух автомобилей. Авария случилась в Красноглинском районе на Волжском шоссе около 22:30. По предварительной версии, 25-летний водитель на автомобиле «Лада Веста», ехавший с Демократической в направлении Красноглинского 
19 сентября 2017, 03:22
Фото в блогах: как выглядят самарские байкеры

Фото в блогах: как выглядят самарские байкеры

Блогер 63r в сообществе «Самарский край» рассказывает о первом самарском байкер-фесте. «Bikers Fest Samara с сосисками и гудением двигателей. То, что надо», - пишет блогер. «Все виды двухколесных ракет – и красавцы чопперы, спортбайки, и всяческие эндуро, а еще 
12 сентября 2017, 11:03

На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
 
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта 
7 мая 2017, 12:00
В Самаре на Мехзаводе «Нива» сбила мотоциклиста, есть фото

В Самаре на Мехзаводе «Нива» сбила мотоциклиста, есть фото

Сегодня, 30 июля, поздно вечером на пересечении улиц Московского шоссе и Банной (в районе поселка Мехзавод) случилось ДТП авария с участием мототранспорта. Как передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев, мотоциклиста сбила «Нива».

Байкер получил телесные повреждения. На 
31 июля 2016, 12:49
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