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В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза
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2 января 2018, 02:48
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Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января
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21 декабря 2017, 05:28
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В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»
Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?
«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.
«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. …
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21 декабря 2017, 09:23
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В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку
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19 декабря 2017, 01:10
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В Самаре два байкера не успели увернуться от «Весты»
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19 сентября 2017, 03:22
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Фото в блогах: как выглядят самарские байкеры
Блогер 63r в сообществе «Самарский край» рассказывает о первом самарском байкер-фесте. «Bikers Fest Samara с сосисками и гудением двигателей. То, что надо», - пишет блогер. «Все виды двухколесных ракет – и красавцы чопперы, спортбайки, и всяческие эндуро, а еще …
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12 сентября 2017, 11:03
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На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице
В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта …
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7 мая 2017, 12:00
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В Самаре на Мехзаводе «Нива» сбила мотоциклиста, есть фото
Сегодня, 30 июля, поздно вечером на пересечении улиц Московского шоссе и Банной (в районе поселка Мехзавод) случилось ДТП авария с участием мототранспорта. Как передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев, мотоциклиста сбила «Нива».
Байкер получил телесные повреждения. На …
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31 июля 2016, 12:49