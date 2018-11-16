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В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В центре областной столицы может появиться новая троллейбусная сеть. Сейчас Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который сможет разработать проект. Ему планируют заплатить 3,2 млн рублей. Победитель аукциона определится 10 декабря, а выполнить работы ему нужно до августа 2019 года. Как сообщается 
16 ноября 2018, 03:00
В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные дни теплее в Самарской области не станет. До сих пор в регионе действует штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Ранее синоптики рассказали, что среднесуточная температура воздуха будет в ноябре на 9 и более градусов ниже нормы. В грядущий 
16 ноября 2018, 02:32
В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.

Общая сумма ее долгов 
16 ноября 2018, 01:41
Из Самары выдворили сторонника террористов

Из Самары выдворили сторонника террористов

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году 
16 ноября 2018, 12:23
В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

Следственный отдел по Кировскому району областной столицы завел два уголовных дела в отношении 16-летней и 17-летней девушек. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября 16-летняя подозреваемая купила наркотик массой более 60 грамм, 
15 ноября 2018, 09:11
В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию

В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию

В Самаре вынесли приговор администратору кафе, которого подозревали в даче взятки. Во время расследования и суда было установлено, что в июне этого года мужчина передал в качестве взятки 200 тысяч рублей специалисту - эксперту отдела надзора по гигиене питания управления 
14 ноября 2018, 04:23
В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны

В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков из управления МВД России «Сызранское» узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. На чердаке дома, который принадлежал предполагаемому злоумышленнику, нашли и изъяли вещество растительного происхождения и 
14 ноября 2018, 03:10
В Сызрани пьяный мужчина разбил железной трубой припаркованную машину

В Сызрани пьяный мужчина разбил железной трубой припаркованную машину

Городской суд Сызрани рассмотрел дело в отношении мужчины, который повредил железной трубой чужую машину. Пострадавшей пришлось подать иск в суд, потому что злоумышленник отказывался возместить ей ущерб. Оказалось, что поздно вечером пьяный мужчина подошел к машине, припаркованной на одной из 
14 ноября 2018, 12:49
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