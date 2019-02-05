|
Школы в Самарской области закроют на карантин
|
5 февраля 2019, 04:40
|
Каждого третьего школьника "травят" одноклассники
|
5 февраля 2019, 02:22
|
Стало известно, кто "минировал" Самару
|
2 февраля 2019, 09:40
|
Эксперты выяснили, качеством преподавания какого предмета недовольны родители школьников
Родители российских школьников больше всего недовольны качеством обучения иностранному языку, выяснили в ходе опроса эксперты фонда «Национальные ресурсы образования». 38 процентов респондентов хотели бы, чтобы его преподавали лучше, ещё 19 считают, что ребенка обучают плохо. Также, по мнению опрошенных, нужно …
|
1 февраля 2019, 03:25
|
В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные
|
29 января 2019, 08:36
|
В России проведут аттестацию директоров школ
В 2020 году в России собираются провести аттестацию всех директоров школ страны. Испытания пройдут в рамках нацпроекта «Образование». Центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов будут созданы во всех регионах, пообещала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, власти постараются уйти …
|
29 января 2019, 02:51
|
Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы
|
19 января 2019, 08:10
|
Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте
|
17 декабря 2018, 12:16
|
«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт
Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.
Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское …
|
10 декабря 2018, 12:50
|
Из Самары выдворили сторонника террористов
Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году …
|
16 ноября 2018, 12:23
|
6,5 млн рублей на внедрение «Электронной очереди» потратят в Самарской области
В Самарской области потратят 6,5 миллиона рублей на внедрение «Электронной очереди» в поликлиниках, такой тендер появился на портале госзакупок. Новинка появится в пяти медицинских учреждениях региона - тольяттинской горполиклинике №1 и самарской №3, поликлинике №13 Железнодорожного района Самары и в …
|
8 июня 2018, 03:25
Мы Вам перезвоним!