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На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП
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13 декабря 2018, 12:12
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В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу
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13 декабря 2018, 11:44
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В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности
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13 декабря 2018, 11:25
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Судьбу бомбоубежища под заводом "Кока-Кола" в Самаре решит Верховный суд
Продолжается десятилетняя судебная эпопея с бомбоубежищем, расположенным на территории завода "Кока-Кола" в Самаре. Напомним, на этом месте изначально находился 4-й ГПЗ, а затем завод "Шар". В 1996-м территорию вместе с корпусами у последнего выкупил производитель прохладительных напитков. Однако затем приватизацию …
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13 декабря 2018, 11:00
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Самарская область заняла 25 место в рейтинге вредных привычек в регионах
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13 декабря 2018, 10:20
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В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра
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10 декабря 2018, 07:39
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«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре
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10 декабря 2018, 11:20
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В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии
Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту …
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6 декабря 2018, 08:15
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За неделю гриппом и ОРВИ заразились 9098 самарцев
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5 декабря 2018, 03:33
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Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ
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28 ноября 2018, 04:19
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В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека
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14 ноября 2018, 01:11
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Более 4,5 тысяч самарцев заразились ОРВИ и гриппом
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25 октября 2018, 11:57