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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 12.12.2018 
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Материалы по теме:

На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП

На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП

В четверг, 13 декабря, на трассе М-5 около села Большая Каменка в Красноярском районе произошла дорожная авария. При сложных метеоусловиях (там до сих пор идет ледяной дождь) столкнулись легковушка «Киа» и маршрутный микроавтобус, в котором находились дети. После удара автобус 
13 декабря 2018, 12:12
В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

Во вторник, 12 декабря, поздно вечером произошла авария в Кировском районе Самары. 34-летний водитель уехал на иномарке Dongfeng по улице Георгия Димитрова в направлении улицы Стара-Загора. Напротив дома № 42 по Димитрова шофер легковушки не сумел справиться с управлением и 
13 декабря 2018, 11:44
В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В областной столице раскрыли преступление, которое произошло 19 лет назад. Еще 13 января 1999 года в подъезде дома на улице Победы обнаружили тело 42-летней женщины с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что перед смертью она выпивала с неким мужчиной, но выйти 
13 декабря 2018, 11:25
Судьбу бомбоубежища под заводом

Судьбу бомбоубежища под заводом "Кока-Кола" в Самаре решит Верховный суд

Продолжается десятилетняя судебная эпопея с бомбоубежищем, расположенным на территории завода "Кока-Кола" в Самаре. Напомним, на этом месте изначально находился 4-й ГПЗ, а затем завод "Шар". В 1996-м территорию вместе с корпусами у последнего выкупил производитель прохладительных напитков. Однако затем приватизацию 
13 декабря 2018, 11:00
Самарская область заняла 25 место в рейтинге вредных привычек в регионах

Самарская область заняла 25 место в рейтинге вредных привычек в регионах

Табакокурение, алкоголизм и наркомания - самые распространенные вредные привычки. Они негативно отражаются как на жизни каждого конкретного человека и его семьи, так и на обществе в целом. И даже несмотря на то, что здоровый образ жизни становится все более 
13 декабря 2018, 10:20
В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра

В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра

Информация о том, что в Самаре вспышка кори сначала появилась в социальных сетях. Об этом писали родители со ссылкой на врачей-педиатров, которые якобы призывали горожан воздержаться от посещения торговых центров, так как недуг распространяется именно там. С 27 ноября по 
10 декабря 2018, 07:39
«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре

«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре

На текущий момент в Самаре корью болеют 5 человек. Заболевание зарегистрировано среди сотрудников гипермаркета «Лента» в ТЦ «Аврора». Всего с начала года в регионе отмечено 18 лабораторно подтверждённых случаев кори. Об этом в понедельник, 10 декабря, на специальном брифинге рассказала 
10 декабря 2018, 11:20
В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту 
6 декабря 2018, 08:15
За неделю гриппом и ОРВИ заразились 9098 самарцев

За неделю гриппом и ОРВИ заразились 9098 самарцев

За прошлую неделю, с 26 ноября по 2 декабря, в Самарской области зарегистрировали 9098 случаев ОРВИ и гриппа, причем 4440 пациентов - жители губернской столицы. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по данным на 3 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется 
5 декабря 2018, 03:33
Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ

Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ

За прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе резко выросла. С 19 по 25 ноября в в Самарской области заразились более 8,6 тысячи человек, в то время как за предыдущую неделю -  всего 7,7 тысячи. В областной столице число 
28 ноября 2018, 04:19
В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

За прошлую неделю, с 5 по 11 ноября, в Самарской области зарегистрировали 7273 случая ОРВИ и гриппа. В том числе 3600 из них зафиксировали в Самаре. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 12 ноября заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе 
14 ноября 2018, 01:11
Более 4,5 тысяч самарцев заразились ОРВИ и гриппом

Более 4,5 тысяч самарцев заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 8 по 21 октября, в Самарской области зарегистрировали 8767 случаев ОРВИ и гриппа. В Самаре заразились 4533 человека. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают, что 
25 октября 2018, 11:57
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