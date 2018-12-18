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В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки
Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у …
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18 декабря 2018, 06:28
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В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?
"Как справиться с пробками в городе?" - таким вопросом задается блогер chillikaka. "Я, конечно, все понимаю. Зима, осталось совсем немного до Нового года. Но почему в городе ТАКИЕ пробки? Из-за чего они? Неужели только из-за дорог? Так их за …
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18 декабря 2018, 06:20
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В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца
В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца …
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18 декабря 2018, 06:13
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Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут
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18 декабря 2018, 04:43
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Возможны проблемы с водой: на улице Мориса Тореза произошло повреждение водовода
Во вторник, 18 декабря, примерно в 15:00 датчики центральной диспетчерской службы коммунальщиков показали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров. Такое падение обычно говорит о крупной утечке. Как сообщили в «РКС-Самара», предположительно, произошло повреждение водовода в районе дома № …
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18 декабря 2018, 04:20
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В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85
В понедельник, 17 декабря, в Тольятти эвакуировали сотрудников и учащихся школы № 85 в микрорайоне Шлюзовой. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. После вызова здание обследовали кинологи с собаками, представители оперативных служб. Оказалось, что тревога поднялась из-за звонка неизвестного. Этот …
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18 декабря 2018, 08:01
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Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти
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17 декабря 2018, 11:11
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В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз
В областной столице после служебной проверки уволили «по отрицательным мотивам» кондуктора автобуса №34, сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что женщина оскорбляла пассажиров. 29 ноября она обозвала парня «дебилом», потому что он встал около выхода из …
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14 декабря 2018, 10:26