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«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у 
18 декабря 2018, 06:28
В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?

В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?

"Как справиться с пробками в городе?" - таким вопросом задается блогер chillikaka. "Я, конечно, все понимаю. Зима, осталось совсем немного до Нового года. Но почему в городе ТАКИЕ пробки? Из-за чего они? Неужели только из-за дорог? Так их за 
18 декабря 2018, 06:20
В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца 
18 декабря 2018, 06:13
Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Во вторник, 18 декабря, в Самаре стартовал прием обращений о зачислении детей в первые классы гимназий и лицеев. Электронный сервис начал работу, система функционировала без сбоев, в штатном режиме.

- На 9:04 было зарегистрировано 1135 заявлений, - сообщили в 
18 декабря 2018, 04:43
Возможны проблемы с водой: на улице Мориса Тореза произошло повреждение водовода

Возможны проблемы с водой: на улице Мориса Тореза произошло повреждение водовода

Во вторник, 18 декабря, примерно в 15:00 датчики центральной диспетчерской службы коммунальщиков показали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров. Такое падение обычно говорит о крупной утечке. Как сообщили в «РКС-Самара», предположительно, произошло повреждение водовода в районе дома № 
18 декабря 2018, 04:20
В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85

В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85

В понедельник, 17 декабря, в Тольятти эвакуировали сотрудников и учащихся школы № 85 в микрорайоне Шлюзовой. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. После вызова здание обследовали кинологи с собаками, представители оперативных служб. Оказалось, что тревога поднялась из-за звонка неизвестного. Этот 
18 декабря 2018, 08:01
Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

В ночь на 17 декабря в Самарской области произошел крупный пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, около 03:05 в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти загорелись частный дом, хозяйственные постройки и гараж. Огонь охватил около 200 квадратных метров площади. На 

17 декабря 2018, 11:11
В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз

В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз

В областной столице после служебной проверки уволили «по отрицательным мотивам» кондуктора автобуса №34, сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что женщина оскорбляла пассажиров. 29 ноября она обозвала парня «дебилом», потому что он встал около выхода из 
14 декабря 2018, 10:26
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