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В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево
Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 12 мая. Все произошло около часа дня на углу высотки по проспекту Гагарина, 43.
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12 мая 2017, 03:36
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Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото
Вчера, 11 мая, вечером под Сызранью на «федералке» М-5 «Урал» на подъезде к «ульяновскому» перекрестку со стороны Москвы образовалась огромная автомобильная пробка.
Как пишет «Маленькая Сызрань», затор начал образовываться около 21 часа из-за множества фур, которые после дневной …
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12 мая 2017, 07:00
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9 мая в Самаре при поддержке радиостанции DFM проходит акция "Рекорд Победы"
Кроме Самары, в мероприятии участвуют 50 городов по всей стране. Участникам необходимо отжаться больше 26290 раз. Цифра отжиманий символизирует количество дней, прошедших с окончания Великой Отечественной войны. В столице губернии свой вклад сделали спортсмены - баскетболисты БК "Самара" и дзюдоисты …
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9 мая 2017, 02:19
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В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях
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8 мая 2017, 09:54
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В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах
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7 мая 2017, 11:19
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По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства
Накануне в здании областного правительства наградили лауреатов губернской премии в сфере культуры и искусств, а также победителей конкурса на предоставление губернских грантов.
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27 апреля 2017, 04:58
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"АВТОВАЗ" разместит более 9 млрд. ценных бумаг
"АвтоВАЗ" продолжает государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Как сообщается на портале раскрытия информации, речь идет о выпуске акций дополнительно к эмиссиям, зарегистрированным в 2007 и 2016 годах. 17 апреля 2017-го был зарегистрирован допвыпуск 9 млрд 250 миллионов акций номинальной …
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19 апреля 2017, 06:22
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В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»
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17 февраля 2017, 03:37
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«Самарский речной порт» продаст акции
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24 января 2017, 04:51
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В Самаре открылась выставка "Арт-мост. Впечатления от лета"
Живопись мимолетных впечатлений о летнем настроении. В Самарском областном художественном музее открылась уникальная выставка работ современных российских импрессионистов "Арт-мост. Впечатления от лета". На вернисаже представлены картины трех известных художников из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи - всего более 40 работ. Все …
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18 ноября 2016, 07:34
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В Самаре откроется выставка известного в мире художника Николая Вдовкина
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14 ноября 2016, 05:19
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Ученые: За последние 500 лет пищевые привычки людей не изменились
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27 июля 2016, 12:17