1
28
18
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           88888888888  8888888888P  Y88b   d88P            d8b  888    
               888            d88P    Y88b d88P             Y8P  888    
               888           d88P      Y88o88P                   888    
 888  888      888          d88P        Y888P     88888b.   888  888888 
 888  888      888         d88P          888      888 "88b  888  888    
 888  888      888        d88P           888      888  888  888  888    
 Y88b 888      888       d88P            888      888  888  888  Y88b.  
  "Y88888      888      d8888888888      888      888  888  888   "Y888 
      888                                                               
 Y8b d88P                                                               
  "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 12 мая. Все произошло около часа дня на углу высотки по проспекту Гагарина, 43.
Дерево рухнуло на автомобиль российского производства, припаркованный рядом. В результате инцидента на некоторое время была частично перекрыта пешеходная дорожка.
Как рассказывают свидетели 

12 мая 2017, 03:36
Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Вчера, 11 мая, вечером под Сызранью на «федералке» М-5 «Урал» на подъезде к «ульяновскому» перекрестку со стороны Москвы образовалась огромная автомобильная пробка.
 
Как пишет «Маленькая Сызрань», затор начал образовываться около 21 часа из-за множества фур, которые после дневной 
12 мая 2017, 07:00
9 мая в Самаре при поддержке радиостанции DFM проходит акция

9 мая в Самаре при поддержке радиостанции DFM проходит акция "Рекорд Победы"

Кроме Самары, в мероприятии участвуют 50 городов по всей стране. Участникам необходимо отжаться больше 26290 раз. Цифра отжиманий символизирует количество дней, прошедших с окончания Великой Отечественной войны. В столице губернии свой вклад сделали спортсмены - баскетболисты БК "Самара" и дзюдоисты 
9 мая 2017, 02:19
В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

Вчера, 7 мая, около 17:00 в районе Кирпичного завода в Сызрани случилось ДТП. На крутом повороте «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на стволах деревьев.
 
По предварительным данным, водитель микрогрузовика выехал из-под железнодорожного моста и пытался уйти 

8 мая 2017, 09:54
В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.
 
История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал 
7 мая 2017, 11:19
По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства

По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства

Накануне в здании областного правительства наградили лауреатов губернской премии в сфере культуры и искусств, а также победителей конкурса на предоставление губернских грантов.
20 музыкантов и актеров, режиссеров и художников 63 региона стали лауреатами Губернских премий в области культуры и искусства. 

27 апреля 2017, 04:58

"АВТОВАЗ" разместит более 9 млрд. ценных бумаг

"АвтоВАЗ" продолжает государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Как сообщается на портале раскрытия информации, речь идет о выпуске акций дополнительно к эмиссиям, зарегистрированным в 2007 и 2016 годах. 17 апреля 2017-го был зарегистрирован допвыпуск 9 млрд 250 миллионов акций номинальной 

19 апреля 2017, 06:22
В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»

В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»

38% ценных бумаг предприятия, согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, реализуют в форме публичного предложения пятью лотами.
17 февраля 2017, 03:37
«Самарский речной порт» продаст акции

«Самарский речной порт» продаст акции

«Самарский речной порт» начал размещать свои дополнительные акции, такое сообщение появилось на портале раскрытия корпоративной информации. По закрытой подписке распределят 33,5 тысячи акций по их номинальной цене - 500 рублей. В течение 45 дней после начала размещения купить ценные бумаги 

24 января 2017, 04:51
В Самаре открылась выставка

В Самаре открылась выставка "Арт-мост. Впечатления от лета"

Живопись мимолетных впечатлений о летнем настроении. В Самарском областном художественном музее открылась уникальная выставка работ современных российских импрессионистов "Арт-мост. Впечатления от лета". На вернисаже представлены картины трех известных художников из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи - всего более 40 работ. Все 
18 ноября 2016, 07:34
В Самаре откроется выставка известного в мире художника Николая Вдовкина

В Самаре откроется выставка известного в мире художника Николая Вдовкина

15 ноября в галерее "Вавилон" открывается выставка Николая Вдовкина, известного в России и за границей в первую очередь своими эмалями. Мастер работает в самых разных жанрах и техниках, делает витражи, мозаики, расписывает храмы, пишет иконы и преподает. Его творения находятся 

14 ноября 2016, 05:19
Ученые: За последние 500 лет пищевые привычки людей не изменились

Ученые: За последние 500 лет пищевые привычки людей не изменились

Международная группа ученых, изучив картины эпохи Возрождения, пришла к выводу, что вкусовые пристрастия людей в течение последних 500 лет остались прежними. Как и теперь, люди предпочитали употреблять вкусную, но вредную еду, главным образом жирное мясо и хлеб.

Свой вывод ученые сделали 

27 июля 2016, 12:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна