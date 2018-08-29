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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Во вторник, 28 августа, под колесами машины в Самаре оказалась девушка-пешеход. В 16:55 28-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi по Стара-Загоре в направлении улицы Георгия Димитрова. По пути автомобилист сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, 
29 августа 2018, 03:00
Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Жители Самары высказали очередные нарекания на работу общественного транспорта. В этот раз они коснулись автобусного маршрута №61. Сейчас его обслуживают муниципальные машины средней вместимости. Большие низкопольные автобусы на линии отсутствуют. Их-то жители города и просят вновь вывести на маршрут, чтобы 
29 августа 2018, 02:24
Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись 

29 августа 2018, 12:48
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал

В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал

Вчера, 22 июля, сотрудники МЧС выезжали на вызов в торговый центр «Парк Хаус». По данным ГУ МЧС по Самарской области, около 12 часов дня там сработала пожарная сигнализация. Из ТЦ эвакуировали всех посетителей и персонал.

На место происшествия были 
23 июля 2017, 04:26
Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре вчера, 12 мая, утром проходила спецоперация около ТЦ «Парк Хаус». Один из горожан снял на камеру мобильного телефона задержание мужчины.
 
"По всей видимости, мужчина заложил бомбу. Это и стало причиной задержания. Приехали сотрудники спецназа и наряд ФСБ. 
13 мая 2017, 04:15
В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» рухнул потолок, есть фото

В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» рухнул потолок, есть фото

Сегодня, 20 марта, в самарских соцсетях появились фотографии ЧП, случившегося в торговом центре «Парк Хаус».

В молле на Московском шоссе обрушился потолок. Обрушение случилось около 3 часов ночи. Сегодня утром, утверждают очевидцы, потолок продолжил рушиться дальше. Оттуда потекла вода. 
20 марта 2016, 12:37
В Тольятти открылся первый в Самарской области кинотеатр IMAX

В Тольятти открылся первый в Самарской области кинотеатр IMAX

В субботу, 28 июня, в Автограде состоялось открытие первого в Самарской области кинозала IMAX. Новый кинотеатр могли оценить посетители ТЦ «Парк Хаус». Открытие совпало с премьерой новой части фильма «Трансформеры».
В Тольятти кинотеатр такого формата будет единственным, так как строительство 

30 июня 2014, 12:15
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