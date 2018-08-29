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Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре
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29 августа 2018, 03:00
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Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы
Жители Самары высказали очередные нарекания на работу общественного транспорта. В этот раз они коснулись автобусного маршрута №61. Сейчас его обслуживают муниципальные машины средней вместимости. Большие низкопольные автобусы на линии отсутствуют. Их-то жители города и просят вновь вывести на маршрут, чтобы …
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29 августа 2018, 02:24
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Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов
В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись …
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29 августа 2018, 12:48
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал
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23 июля 2017, 04:26
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Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»
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13 мая 2017, 04:15
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В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» рухнул потолок, есть фото
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20 марта 2016, 12:37
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В Тольятти открылся первый в Самарской области кинотеатр IMAX
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30 июня 2014, 12:15