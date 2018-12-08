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Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге
В Самарской области в атмосферу ежегодно выбрасывается 650 тысяч тонн вредных веществ, а в воду 360 - 365 миллионов кубометров загрязненных стоков. Такие данные озвучил глава областного минлесхоза Александр Ларионов. Наша губерния входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов …
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8 февраля 2017, 12:38
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Обнаружено 40 новых источников выброса диоксида серы
Порядка сорока прежде неизвестных техногенных источников выброса диоксида серы были выявлены посредством спутников. Напомним, что данное химическое соединение считается основной причиной кислотных дождей. Еще 75 источников оказались полностью природными.
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2 июня 2016, 09:56
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В Самарской области будут судить водителя МАЗа, слившего 34 тонны серной кислоты на грунт
Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статье УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».
По версии следствия, в ночь с 16 на 17 ноября …
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17 марта 2016, 11:37
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Ученые: первобытные люди наносили вред окружающей среде
Группа исследователей из Калифорнийского института (город Сан-Диего, США) пришла к выводу, что первобытное общество людей на земле оказывало существенное влияние на развитие флоры и фауны. Человек оказался разрушительным фактором по отношению к окружающей среде. Ведя хищный образ жизни, наш предок …
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27 декабря 2015, 07:58