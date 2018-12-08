5
08
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.12.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге

Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге

В Самарской области в атмосферу ежегодно выбрасывается 650 тысяч тонн вредных веществ, а в воду 360 - 365 миллионов кубометров загрязненных стоков. Такие данные озвучил глава областного минлесхоза Александр Ларионов. Наша губерния входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов 

8 февраля 2017, 12:38
Обнаружено 40 новых источников выброса диоксида серы

Обнаружено 40 новых источников выброса диоксида серы

Порядка сорока прежде неизвестных техногенных источников выброса диоксида серы были выявлены посредством спутников. Напомним, что данное химическое соединение считается основной причиной кислотных дождей. Еще 75 источников оказались полностью природными.
Исследования по выбросам диоксида серы провел коллектив специалистов из университетов Соединенных 

2 июня 2016, 09:56
В Самарской области будут судить водителя МАЗа, слившего 34 тонны серной кислоты на грунт

В Самарской области будут судить водителя МАЗа, слившего 34 тонны серной кислоты на грунт

Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статье УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

По версии следствия, в ночь с 16 на 17 ноября 
17 марта 2016, 11:37
Ученые: первобытные люди наносили вред окружающей среде

Ученые: первобытные люди наносили вред окружающей среде

Группа исследователей из Калифорнийского института (город Сан-Диего, США) пришла к выводу, что первобытное общество людей на земле оказывало существенное влияние на развитие флоры и фауны. Человек оказался разрушительным фактором по отношению к окружающей среде. Ведя хищный образ жизни, наш предок 
27 декабря 2015, 07:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх