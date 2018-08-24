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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности". 
 
Проблем 
24 августа 2018, 03:12
Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» 

24 августа 2018, 03:09
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован 
24 августа 2018, 02:29
Для начальника ИК-3 Андрея Гурьянова избирают меру пресечения

Для начальника ИК-3 Андрея Гурьянова избирают меру пресечения

В эти минуты в Самарском районном суде решается вопрос об избрании меры пресечения для начальника новокуйбышевской исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Напомню, в среду сотрудники регионального управления ФСБ задержали его в момент получения 300 тысяч рублей от некоего жителя Самары. 
24 августа 2018, 11:33
Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По 

23 августа 2018, 06:22
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области

На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области

Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.

Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. 
9 августа 2018, 03:52
ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани

ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани

На днях сотрудники регионального управления ФСБ задержали членов ОПГ, которые занимались продажей немаркированных сигарет. Злоумышленники базировались в Сызрани. 6 августа силовики провели «контрольную закупку» 7 тысяч пачек «левых» табачных изделий на 283 500 рублей. Как только предполагаемым преступникам передали 40 

9 августа 2018, 02:42
Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.

После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, 

9 августа 2018, 10:55
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