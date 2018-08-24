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В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК
В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".
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24 августа 2018, 03:12
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Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»
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24 августа 2018, 03:09
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В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови
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24 августа 2018, 02:57
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Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован …
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24 августа 2018, 02:29
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Для начальника ИК-3 Андрея Гурьянова избирают меру пресечения
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24 августа 2018, 11:33
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Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу
24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».
Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По …
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23 августа 2018, 06:22
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области
Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.
Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. …
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9 августа 2018, 03:52
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ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани
На днях сотрудники регионального управления ФСБ задержали членов ОПГ, которые занимались продажей немаркированных сигарет. Злоумышленники базировались в Сызрани. 6 августа силовики провели «контрольную закупку» 7 тысяч пачек «левых» табачных изделий на 283 500 рублей. Как только предполагаемым преступникам передали 40 …
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9 августа 2018, 02:42
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Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре
В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.
После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, …
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9 августа 2018, 10:55