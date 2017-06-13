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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе

В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе

Перекрытие Московского шоссе в районе улицы Луначарского, где строят новую транспортную развязку, снова перенесли на неопределенный срок. В ГИБДД сообщили, что подрядчик пока не готов приступить к строительным работам на проезжей части, якобы задержка произошла из-за погодных условий, до сих 

13 июня 2017, 03:25
Минтранс: изымать участки вдоль Волжского шоссе не будут

Минтранс: изымать участки вдоль Волжского шоссе не будут

В областном минтрансе прокомментировали информацию о работах на Волжском шоссе. В рамках ремонта дороги изъятие земельных участков не предусмотрено, сообщили представители ведомства. Будут ликвидироваться строения, построенные незаконно в границах красных линий автомобильной дороги, передает «Волга-Ньюс».  

Напомним, ранее 
13 июня 2017, 09:15
«Рулят» подержанные: у жителей Самары не хватает денег на новые автомобили

«Рулят» подержанные: у жителей Самары не хватает денег на новые автомобили

В Самарской губернии из десяти покупаемых легковых автомобилей семь – подержанных и только три – новых. Это выяснило Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в своем исследовании рынка легковых автомобилей в России по итогам четырех месяцев 2017 года. Проект охватывал первичный и вторичный рынки 

9 июня 2017, 05:55
Фастфуд и закон: «Макдональдс» и администрация Самары выясняют отношения

Фастфуд и закон: «Макдональдс» и администрация Самары выясняют отношения

Сеть ресторанов «Макдональдс» снова выясняет отношения с администрацией Самары. Чиновники отказали американской компании в просьбе сменить зонирование под кафе на улице Стара-Загоре. Дело в том, что эта территория считается рекреационной и теоретически возводить там капитальные здания нельзя. Бизнесмены просили сменить 

9 июня 2017, 02:55
В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте местной школы. Совершено хищение около 400 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают 50-летнюю жительницу Ставропольского района, которая работает на одном из тольяттинских предприятий.

По данным силовиков, используя свое служебное положение, она 

9 июня 2017, 01:49
В Самаре найден схрон с гранатометами, автоматами и огнеметом «Шмель»

В Самаре найден схрон с гранатометами, автоматами и огнеметом «Шмель»

В Самаре в заброшенном гараже недалеко от Кировского моста обнаружили целый арсенал оружия: восемь гранатометов РПГ-26, десять автоматов Калашникова, огнемет «Шмель» и несколько десятков патронов, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Найденные предметы отправили на экспертизу, 
9 июня 2017, 11:04
Начальником Самарской таможни назначен Владимир Данченков

Начальником Самарской таможни назначен Владимир Данченков

Начальником Самарской таможни назначен полковник Владимир Данченков. Глава Федеральной Таможенной службы России Владимир Булавин подписал соответствующий приказ, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Контракт с новым начальником Самарской таможни заключен на три года, срок действия - с 15 июня. Ранее Владимир Данченков занимал 

7 июня 2017, 05:19
Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке

Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке

В Самаре проезжая часть на улицах Физкультурной и Теннисной оказалась ненадлежащего качества. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Ведомство в ходе выездной проверки обнаружило на Безымянке выбоины, размеры которых превышают допустимые ГОСТом. В адрес директора муниципального предприятия «Благоустройство» внесено 

7 июня 2017, 12:30
Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня

Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня

Движение транспорта по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Луначарского планируют перекрыть 15 июня. В середине этого месяца должен начаться новый этап строительства транспортной развязки. Ограничения введут на трех улицах – на Московском шоссе, на участке проспекта Масленникова и 
7 июня 2017, 11:00
В Самаре из-за перекрытых дорог изменились 13 маршрутов общественного транспорта

В Самаре из-за перекрытых дорог изменились 13 маршрутов общественного транспорта

В связи с ремонтом теплосетей на территории Самары ограничено движение по нескольким участкам дорог, скорректированы маршруты общественного транспорта, сообщили в мэрии.

С 5 июня с 8 утра до 23 часов 9 июня перекрыты участки улицы Комсомольской: от улицы Максима Горького до 

5 июня 2017, 09:37
Как в Самаре получить 3 миллиона за недоделанный ремонт

Как в Самаре получить 3 миллиона за недоделанный ремонт

По итогам проверки проведения капитального ремонта в Самарском областном наркологическом диспансере заведено уголовное дело по статье «мошенничество». Как выяснили сотрудники прокуратуры Куйбышевского района с помощью привлеченных экспертов, подрядчик - ООО «Мега Строй-сервис» получил более трех миллионов рублей на то, чтобы 

31 мая 2017, 01:49
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