С 13 июня по 22 июня 2017 года включительно в Самаре будет ограничено движение по улице Николая Панова на пересечении с улицей Подшипниковая, сообщает администрация Самары.
Впрочем, с 23 июня проехать в этом районе будет все равно затруднительно. Как сообщает мэрия, с этого дня будет ограничено движение на улице Подшипниковая на участке протяженностью 150 метров от ул. Николая Панова в сторону проспекта Масленникова. Ограничение будет действовать до 23 июля в связи со строительством водопровода.
А уже с 24 июля движение будет ограничено на улице Подшипниковая от проспекта Масленникова на участке протяженностью 100 метров в сторону Николая Панова. Власти планируют все работы завершить 13 августа.
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