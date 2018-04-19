18 апреля в Новокуйбышевске произошло ДТП. Около 12:30 39-летняя женщина на автомобиле «Митсубиши» ехала по улице Чернышевского со стороны улицы Островского в направлении улицы Дзержинского. На одном из перекрестков она решила не уступать дорогу другой машине. В итоге, в иномарку врезался «Дэу», за рулем которого сидел 45-летний мужчина.
В результате аварии пострадала пассажирка одной из машин. После оказания медпомощи ее отпустили домой, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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