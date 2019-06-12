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В КНР суд оштрафовал организаторов крупнейшей в истории финансовой пирамиды на $276,2 млн
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12 сентября 2017, 05:07
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Наживались на глухонемых: самарцы организовали финансовую пирамиду и обманули более 500 человек
Самарские полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Самары: двоих мужчин 38 и 52 лет, а также 40-летней женщины. По версии Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области, они мошенническим путем получили от доверчивых жителей …
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4 июля 2017, 03:35
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Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды
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9 февраля 2017, 03:12
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В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров
Кировский районный суд Самары вынес приговор Дмитрию Кузьмину, которого обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, в феврале два года назад мужчина создал финансовую пирамиду - компанию «Элит-Инвест». До января прошлого года под видом инвестиционной деятельности привлекал деньги физических лиц, обещая …
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30 декабря 2016, 04:59
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