В КНР суд оштрафовал организаторов крупнейшей в истории финансовой пирамиды на $276,2 млн Китайские служители Фемиды сегодня, 12 сентября, приговорили 26 преступников к различным срокам заключения и штрафу на общую сумму в $276 млн. Все злоумышленники являются создателями самой крупной в истории КНР финансовой пирамиды Ezubao.

В судебном постановлении отмечается, что эти граждане …