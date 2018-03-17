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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

«Крылья» обыграли «Тюмень» и догнали «Оренбург»

«Крылья» обыграли «Тюмень» и догнали «Оренбург»

Сегодня, 10 марта, в матче 27-го тура Первенства ФНЛ самарские «Крылья Советов» на домашней арене «Металлург» в присутствии 3639 зрителей обыграли "Тюмень" – 2:0.
 
Первый гол самарцы забили в начале второго тайма. На 48-й минуте Александр Соболев получил мяч 
10 марта 2018, 04:30
Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС

Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС

Глава комиссии Российского футбольного Союза Сергей Куликов остался доволен полем самарского «Металлурга» по результатам инспекции стадиона. Он выразил уверенность, что спортарена готова принять матч 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Спортивного чиновника цитирует ТАСС.
 
«Переживания, само 
17 февраля 2018, 03:09
«Нам такой футбол не нужен!»: «Крылья Советов» - «Шинник» - 3:3

«Нам такой футбол не нужен!»: «Крылья Советов» - «Шинник» - 3:3

"Крылья Советов" на своем поле не смогли обыграть ярославский "Шинник". Встреча завершилась со счетом 3:3, хотя самарцы вели в счете 3:0 к 37-й минуте. В составе хозяев по голу забили Сергей Самодин, Данил Кленкин и Сергей Корниленко. У гостей отличились 
25 ноября 2017, 05:40
Победа в Астрахани: «Волгарь» - «Крылья Советов» - 0:1

Победа в Астрахани: «Волгарь» - «Крылья Советов» - 0:1

Сегодня, 18 ноября, в Астрахани прошел матч 24-й тура первенства ПФЛ. «Крылья Советов» в гостях смогли обыграть местный «Волгарь» со счетом 1:0.

Единственный гол самарцы забили на 43-й минуте. После прострела Сергея Корниленко мяч отскочил к Алану Чочиеву, который 
18 ноября 2017, 06:58
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