Матч 29-го тура первенства ФНЛ самарские "Крылья Советов" провели в Новосибирске против местной "Сибири". Счет в игре был открыт уже на 7 минуте. Тарас Бурлак длинной передачей со своей половины поля доставил мяч в штрафную хозяев, Алан Чочиев переиграл вратаря новосибирцев Николая Цыгана и отправил снаряд в сетку. В дальнейшем инициатива на поле переходила от одной команды к другой, но поразить ворота так никто и не смог. Итог – победа с минимальным счетом 1:0
Следующий матч самарцы проведут дома, на стадионе "Металлург" "Крылья Советов" будут принимать прямого соперника в борьбе за путевку в высший дивизион - "Оренбург". Игра состоится в субботу 24 марта в 14:00.
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