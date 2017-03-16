Продолжение скандальной истории об избиении до смерти трехлетней девочки. Сегодня в суде Промышленного района Самары начался процесс над бывшей сотрудницей полиции, которая поленилась проверять сообщение о жестоком обращении в семье.

У бывшего инспектора по делам несовершеннолетних Промышленного района Самары тоже есть …