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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый 
15 марта 2017, 05:01
Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года 

13 марта 2017, 05:57
В Самаре начался процесс над экс-инспектором по делам несовершеннолетних

В Самаре начался процесс над экс-инспектором по делам несовершеннолетних

Продолжение скандальной истории об избиении до смерти трехлетней девочки. Сегодня в суде Промышленного района Самары начался процесс над бывшей сотрудницей полиции, которая поленилась проверять сообщение о жестоком обращении в семье. 

У бывшего инспектора по делам несовершеннолетних Промышленного района Самары тоже есть 

13 марта 2017, 05:02
На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства

На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства

Суд Свердловской области огласил вердикт по делу экс-полицейского Арсена Байрамбекова. За совершение шести ритуальных и заказных убийств он получил 13 лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Как установило следствие, в 2014 году Байрамбеков, много времени уделявший 

10 марта 2017, 03:24
Областные власти судятся за часть имущества Самарского университета

Областные власти судятся за часть имущества Самарского университета

Правительство Самарской области и региональное министерство имущественных отношений хотят получить долю в собственности вновь созданного Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий иск к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в Самарской области 

10 марта 2017, 11:32
Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана

Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана

Густой туман утром 9 марта стал причиной задержки рейсов в самарском аэропорту Курумоч. По официальной информации, не могут прибыть четыре воздушных судна. Задерживаются самолеты из Ижевска, Москвы, Уфы и Ташкента. Однако рейсы из Самары отправляются к пункту назначения без опозданий.

Между 

9 марта 2017, 11:37
Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 
2 марта 2017, 11:29
Самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси

Самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси

С 1 января 2017 года самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси. Напомним, в октябре 2016 года компания объявила тендер на долгосрочный договор с перевозчиком. Однако, торги так и не состоялись из-за отсутствия к ним интереса со стороны потенциальных 

20 января 2017, 04:34
Пассажир рейса «Краснодар-Самара» умер при посадке в аэропорту Курумоч

Пассажир рейса «Краснодар-Самара» умер при посадке в аэропорту Курумоч

Во вторник, 18 октября, в Самаре умер пассажир самолета при посадке в аэропорту Курумоч, сообщил портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Трагедия случилась примерно в пять часов утра. Умер пассажир авиарейса, следовавшего из Краснодара в 
19 октября 2016, 09:47
Задержавший рейс Самара – Ираклион техник оштрафован на 1000 рублей

Задержавший рейс Самара – Ираклион техник оштрафован на 1000 рублей

В Самаре оштрафовали техника, из-за которого 30 сентября был задержан авиарейс в Ираклион. Сотрудник заплатит 1000 рублей. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, передает samru.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в Грецию хотели улететь 212 человек. Однако 
3 октября 2016, 02:47
В Курумоче по техническим причинам задержали авиарейс Самара - Ираклион

В Курумоче по техническим причинам задержали авиарейс Самара - Ираклион

В Самаре 212 туристов не смогли вовремя улететь в Грецию. В аэропорту Курумоч по техническим причинам был задержан авиарейс Самара - Ираклион, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По графику вылет должен был состояться в 3 часа 35 минут. Некоторые 
30 сентября 2016, 02:29
Самарский аэропорт Курумоч перешел на зимнее расписание до 28 марта

Самарский аэропорт Курумоч перешел на зимнее расписание до 28 марта

С 25 октября Международный аэропорт Курумоч (Самара) работает по зимнему расписанию. В этот период рейсы из Самары будут осуществляться в 37 направлениях по России и за рубеж. Пассажирские авиаперевозки осуществляет 21 компания, четыре – иностранные. Больше всего рейсов на маршруте 
28 октября 2015, 02:55
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