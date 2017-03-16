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Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи
Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый …
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15 марта 2017, 05:01
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Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ
Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
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13 марта 2017, 05:57
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В Самаре начался процесс над экс-инспектором по делам несовершеннолетних
Продолжение скандальной истории об избиении до смерти трехлетней девочки. Сегодня в суде Промышленного района Самары начался процесс над бывшей сотрудницей полиции, которая поленилась проверять сообщение о жестоком обращении в семье.
У бывшего инспектора по делам несовершеннолетних Промышленного района Самары тоже есть …
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13 марта 2017, 05:02
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На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства
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10 марта 2017, 03:24
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Областные власти судятся за часть имущества Самарского университета
Правительство Самарской области и региональное министерство имущественных отношений хотят получить долю в собственности вновь созданного Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий иск к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в Самарской области …
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10 марта 2017, 11:32
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Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана
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9 марта 2017, 11:37
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Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей
В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 …
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2 марта 2017, 11:29
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Самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси
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20 января 2017, 04:34
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Пассажир рейса «Краснодар-Самара» умер при посадке в аэропорту Курумоч
Во вторник, 18 октября, в Самаре умер пассажир самолета при посадке в аэропорту Курумоч, сообщил портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Трагедия случилась примерно в пять часов утра. Умер пассажир авиарейса, следовавшего из Краснодара в …
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19 октября 2016, 09:47
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Задержавший рейс Самара – Ираклион техник оштрафован на 1000 рублей
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3 октября 2016, 02:47
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В Курумоче по техническим причинам задержали авиарейс Самара - Ираклион
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30 сентября 2016, 02:29
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Самарский аэропорт Курумоч перешел на зимнее расписание до 28 марта
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28 октября 2015, 02:55