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В блогах: поклонники волейболиста Кимерова просят уволить стюардессу
Поклонники волейболиста, которого насильно высадили из самолета в Самаре, требуют уволить стюардессу. Такая петиция появилась на портале change.org. Фанаты игрока новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова написали обращение в адрес авиакомпании «Победа». Уже почти 700 человек под ним подписались. Инцидент …
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20 марта 2017, 10:09
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Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи
Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый …
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15 марта 2017, 05:01
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В Самаре волейболиста ссадили с рейса
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15 марта 2017, 11:53
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Самолет в США прервал полет из-за отказа пассажира платить за одеяло
Лайнер авиакомпании Hawaiian Airlines прервал полет по причине отказа 66-летнего пассажира заплатить 12 долларов за пользование одеялом. Другой пассажир заснял драку на борту воздушного судна, которая закончилась экстренной посадкой.
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9 марта 2017, 09:03
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Игроки ХК «Лада» чудом избежали авиакатастрофы
Стало известно об авиапроисшествии, случившемся 17 февраля в аэропорту Риги. Там в момент набора скорости за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский Boeing 737. На его борту находилась тольяттинская хоккейная команда "Лада" - 43 спортсмена, плюс 7 членов экипажа. Они собирались лететь …
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21 февраля 2017, 11:51
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Смерть пассажира стала причиной экстренной посадки самолета в Домодедово
Инцидент случился утром 17 февраля. Аэропорт Домодедово экстренно принял авиалайнер, следовавший рейсом Ашхабад - Минск. Прервать полет пришлось из-за сердечного приступа одного из пассажиров воздушного судна. Однако жизнь мужчины спасти не удалось.
Как стало известно, умерший 50-летний пассажир авиалайнера «Белавиа», …
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17 февраля 2016, 05:37
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Число рейсов Germanwings и Lufthansa в Россию будет сокращено до минимума
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28 июля 2015, 05:14
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Воздушный мост между Самарой и Хельсинки "рухнет" в феврале
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12 января 2015, 05:14