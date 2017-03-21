Число рейсов Germanwings и Lufthansa в Россию будет сокращено до минимума Бюджетный авиаперевозчик Germanwings, «дочка» Lufthansa, оставит один рейс в день из столицы России в Берлин, а сама Lufthansa уменьшит свои маршруты в РФ примерно на 50%, в том числе из таких городов, как Самара и Нижний Новгород. Об этом пишет …