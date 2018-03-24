Сегодня, 24 апреля, в матче 29-го тура первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем почти 5,5 тысяч зрителей, сыграли вничью с прямым конкурентом за выход в РФПЛ – "Оренбургом" – 0:0.
При этом обе команды сохранили за собой места в турнирной таблице. "Оренбург" расположился на второй позиции, "Крылья" по дополнительным показателям остались на третьей. Следует отметить, что "Крылья" и "Оренбург" сократили отставание до 4-ех очков до лидера турнира – красноярского "Енисея", который на выезде уступил "Ротору" (0:1).
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 31 марта. На выезде самарцы сыграют с "Тамбовом".
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