Самара на один вечер превратилась в футбольную столицу страны. В среду, 4 апреля, в отложенном поединке 1/4 Кубка соперником ФК «Крылья Советов» был чемпион прошедшего сезона РФПЛ - московский «Спартак». На берега Волги высадился почти двухтысячный десант красно-белых фанатов. Многие думали, что «будет жарко», но самарская полиция каких-то глобальных нарушений общественного порядка не зафиксировала. Составлено 7 административных протоколов о нарушении порядка.
Противостояние между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» считается культовым. На их игры в 90-е годы на самарский стадион «Металлург» приходили и 30, и 40 тысяч зрителей. На вчерашнем матче, по данным пресс-службы «КС», было почти 16 тысяч зрителей.
Для сравнения: максимум для столицы губернии в нынешнем сезоне - чуть больше 7 тысяч болельщиков на одном стадионе. Новый рекорд установлен, несмотря на цены на билеты в 300-500 рублей, что в два раза дороже обычного. Интриги добавляло то, что «Крылья Советов" возглавляет Андрей Тихонов - кумир на все времена и для самарцев, и для красно-белых. Значительный вклад в посещаемость сделали именно они.
«Игра будет складываться успешно, «Спартак» победит, всухую, без шансов, настроение хорошее, вечер прекрасный. Сегодня будем гулять по Самаре с победными песнями и танцами», - об этом перед матчем заявил журналисту ТРК «ТЕРРА» болельщик «Спартака» Александр.
«Спартак однозначно выиграет, со счетом 3-0. Почему? Потому что «Спартак» сильнее, потому что «Спартак» - это «Спартак», - сделал свой прогноз другой фанат красно-белых по имени Олег.
Это уже не первый визит чемпиона страны в Самару в 2018 году. В конце февраля поединок 1/4 финала Кубка России не состоялся из-за мороза и заиндевевшего поля. Теперь газон, по оценке гостей, хоть и имел проплешины, но в целом был вполне достойного качества. Игра с самого начала шла под диктовку спартаковцев. Зе Луиш на 20-й минуте с разворота точно пробил в угол самарских ворот - 0:1. Самарцы имели шанс сравнять счет, но после прострела Азера Алиева Александр Соболев пробил выше ворот. После перерыва наши встрепенулись, но спартаковцы погасили их пыл на 70-й минуте - в быстрой атаке Квинси Промес с передачи Зе Луиша удвоил преимущество. А уже спустя 5 минут все вопросы о победителе после розыгрыша углового снял Луис Адриано. Гол престижа самарцы смогли забить только в компенсированное время - со второго этажа отличился Соболев. Таким образом, команда Андрея Тихонова завершает выступление в Кубке России на стадии 1/4 финала.
«Конечно же, мы хотели играть в футбол, местами у нас получалось неплохо, особенно во втором тайме, просто ребята вышли немножко зажатые. Некоторые не играли с такими большими командами еще, поэтому где-то не получилось, пропустили быстрый гол…» - прокомментировал главный тренер ПФК «Крылья Советов» Андрей Тихонов.
Теперь «Крыльям» предстоит продолжение борьбы за вершину ФНЛ. Уже в субботу на «Металлурге» в очередном туре соперником станет «Спартак 2».
Репортаж с матча «Крылья Советов» - «Спартак» - в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».Ранее:
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