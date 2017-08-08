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Выкупленные в Пензе автобусы-мигранты поработают на самарцев
Блогер Алексей Перезнатнов поведал, что на улицах Самары начали трудиться пензенские "пазики". "Ещё в 2014 году МУП "Пензенские пассажирские перевозки" был признан банкротом. Это скандальная и довольно болезненная тема для столицы соседнего региона. МУП еще некоторое время продолжал свою …
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8 августа 2017, 07:45
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В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»
Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. …
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7 августа 2017, 07:25
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Самарцы станут свидетелями космических метаморфоз
В сообществе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» анонсируют, что в ночь с понедельника на вторник, с 7 на 8 августа, в Самаре будут наблюдать довольно интересное астрономическое событие – частное лунное затмение! Это когда Земля закроет Солнце …
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4 августа 2017, 09:30
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Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на местную мэрию, которая отвернулась от пенсионеров. С 5 августа тольяттинское транспортное предприятие "Зеленоглазое такси" по согласованию с профильным гордепартаментом решило изменить движение дачного маршрута № 322. Было: стадион "Торпедо"- СНТ "Брусяны". Станет: …
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3 августа 2017, 07:35
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В Самаре с Сокольих гор эвакуировали травмированного 29-летнего мужчину
Сегодня, 12 марта, в Самаре около одного часа ночи в районе 41-го километра Сокольих гор специалистами чрезвычайных служб был эвакуирован 29-летний мужчина, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
По предварительным данным, у пострадавшего были зафиксированы …
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12 марта 2016, 12:16
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В Самаре начались суды по делам об обмане дольщиков «Кросса» и «Металлоптторга»
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1 апреля 2014, 12:28
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В Самаре дело об обмане дольщиков СК «Кросс» на 186 млн рублей передано в суд
Для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Самары передано дело об обмане дольщиков строительной компании «Кросс». Люди ждут обещанных квартир 10 лет. Директор и учредитель ООО «Кросс» 49-летняя Татьяна Сафронова обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По версии …
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7 марта 2014, 12:55