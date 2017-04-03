Больше 60 процентов россиян не любят свою работу, но менять ее не собираются, так как «увольняться просто некуда», выяснили исследователи из аналитического центра НАФИ. Больше всего недовольных обнаружилось среди сотрудников небольших компаний и пенсионеров. Главные причины негатива - невозможность полностью раскрыть свой потенциал, удаленность офиса от дома, сокращения и увеличение нагрузки. Однако в открытую высказывают недовольство единицы сотрудников. Это обусловлено страхом не найти новую работу и остаться без заработка.
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