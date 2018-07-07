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Фан-посольство Англии открылось в Самаре
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7 июля 2018, 10:06
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«Зловещий» взгляд самарца превратил его в мегапопулярный мем в Бразилии
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7 июля 2018, 09:00
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На 200% выросла нагрузка на сотовую связь в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре
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6 июля 2018, 05:37
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224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару
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6 июля 2018, 04:33
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Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы
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4 мая 2018, 09:13
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Стала известна дата первых в истории похорон в космосе
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12 октября 2017, 01:52
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В Англии придумали «умную зебру»
Страховая фирма Direct Line представила последнюю разработку - «умную зебру». Она состоит из светодиодов, подающих сигнал, когда пешеходам, велосипедистам либо автолюбителям следует двигаться.
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11 октября 2017, 03:14