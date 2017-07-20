С налоговой лучше не судиться: о победах и поражениях самарского УФНС В судебных поединках самарские налоговики побеждают за явным преимуществом. Индивидуальные предприниматели проигрывают в 99% случаев, а юрлица примерно в 80%. Александр Литонин, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области:

- Мы стараемся, если дела в суд попадают - это …