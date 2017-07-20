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В Самаре председатель организации содействия спецслужбам и адвокат собирали деньги на подкуп судьи
В Самарской области осудили юриста из московской Палаты адвокатов и председателя совета отделения Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам. Они признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Согласно материалам уголовного дела, в мае прошлого года они предложили директору фирмы посредничество …
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19 июля 2017, 08:02
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У нефтяников хотят забрать 71 миллион рублей
«Сызранский нефтеперерабатывающий завод» требуют признать банкротом. Соответствующий иск подан в арбитражный суд Самарской области. Как следует из материалов дела, с заявлением обратилось ООО «ДОРСНАБ». Истец пояснил, что Сызранский НПЗ уже более трех месяцев не выплачивает ему долг, который превышает 71 …
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19 июля 2017, 04:16
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С налоговой лучше не судиться: о победах и поражениях самарского УФНС
В судебных поединках самарские налоговики побеждают за явным преимуществом. Индивидуальные предприниматели проигрывают в 99% случаев, а юрлица примерно в 80%.
Александр Литонин, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области:
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18 июля 2017, 04:46
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Кому достанутся миллионы за квартиры для тяжелобольных тольяттинцев?
Правительство Самарской области проиграло очередные судебные разбирательства с мэрией Тольятти. Как уже рассказывала «ТЕРРА», муниципалитет регулярно судится с региональными властями из-за возмещения убытков, понесенных после покупки квартир для граждан. Речь о тех, кто признан нуждающимися в улучшении жилищных условий в …
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18 июля 2017, 07:34
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В Самаре пьяный таксист с топором нападает на водителей
Про вопиющий случай рассказывает один из членов паблика "Услышано Самара" сосцети "ВКонтакте". "Вчера примерно в 20:00 в Железнодорожном районе Самары за торговым центром пьяный водитель такси допустил наезд на припаркованный автомобиль KIA Picanto. Мы решили вызвать ГАИ, после чего …
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21 июня 2017, 06:48
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Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит
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14 июня 2017, 11:29
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В Самаре на Галактионовской мусоровоз разнёс остановку и уехал
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12 марта 2017, 05:47
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Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой на обводной дороге Самары
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9 ноября 2016, 03:18