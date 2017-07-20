1
59
28
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре председатель организации содействия спецслужбам и адвокат собирали деньги на подкуп судьи

В Самаре председатель организации содействия спецслужбам и адвокат собирали деньги на подкуп судьи

В Самарской области осудили юриста из московской Палаты адвокатов и председателя совета отделения Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам. Они признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Согласно материалам уголовного дела, в мае прошлого года они предложили директору фирмы посредничество 

19 июля 2017, 08:02
У нефтяников хотят забрать 71 миллион рублей

У нефтяников хотят забрать 71 миллион рублей

«Сызранский нефтеперерабатывающий завод» требуют признать банкротом. Соответствующий иск подан в арбитражный суд Самарской области. Как следует из материалов дела, с заявлением обратилось ООО «ДОРСНАБ». Истец пояснил, что Сызранский НПЗ уже более трех месяцев не выплачивает ему долг, который превышает 71 

19 июля 2017, 04:16
С налоговой лучше не судиться: о победах и поражениях самарского УФНС

С налоговой лучше не судиться: о победах и поражениях самарского УФНС

В судебных поединках самарские налоговики побеждают за явным преимуществом. Индивидуальные предприниматели проигрывают в 99% случаев, а юрлица примерно в 80%.

Александр Литонин, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области:
- Мы стараемся, если дела в суд попадают - это 

18 июля 2017, 04:46
Кому достанутся миллионы за квартиры для тяжелобольных тольяттинцев?

Кому достанутся миллионы за квартиры для тяжелобольных тольяттинцев?

Правительство Самарской области проиграло очередные судебные разбирательства с мэрией Тольятти. Как уже рассказывала «ТЕРРА», муниципалитет регулярно судится с региональными властями из-за возмещения убытков, понесенных после покупки квартир для граждан. Речь о тех, кто признан нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

18 июля 2017, 07:34
В Самаре пьяный таксист с топором нападает на водителей

В Самаре пьяный таксист с топором нападает на водителей

Про вопиющий случай рассказывает один из членов паблика "Услышано Самара" сосцети "ВКонтакте". "Вчера примерно в 20:00 в Железнодорожном районе Самары за торговым центром пьяный водитель такси допустил наезд на припаркованный автомобиль KIA Picanto. Мы решили вызвать ГАИ, после чего 
21 июня 2017, 06:48
Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит

Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит

В Самаре завершено расследование по делу об избиении мужчины агрессивным автомобилистом. Инцидент произошел в апреле 2017 года на улице Куйбышева. Пешеход, увидевший припаркованную на тротуаре машину, сделал водителю замечание - а тот пришел в ярость. Автохам толчком в грудь опрокинул 

14 июня 2017, 11:29
В Самаре на Галактионовской мусоровоз разнёс остановку и уехал

В Самаре на Галактионовской мусоровоз разнёс остановку и уехал

Вчера, 11 марта, вечером на улице Галактионовской, рядом с площадью Куйбышева произошло ДТП. Как передает ПрогородСамара, там мусоровоз протаранил остановку, в результате чего у последней «повылетали» все стёкла. По словам одного из очевидцев, выезжая со двора грузовик зацепил павильон трамвайной 
12 марта 2017, 05:47
Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой на обводной дороге Самары

Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой на обводной дороге Самары

Во вторник, 8 ноября, на 13 километре обводной дороги Самары на территории Кинельского района произошло смертельное ДТП. Примерно в 11 часов там столкнулись автомобиль Peugeot Partner и фура Renault Premium HR-340, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
9 ноября 2016, 03:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна