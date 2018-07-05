Во время чемпионата мира по футболу в Самаре с иностранцами происходят различные курьезные истории. Одно из них журналистам во время прогулки на теплоходе «Хирург Разумовский» рассказал врио вице-губернатора Александр Фетисов.
Австралийский фанат отправился на стадион «Самара Арена» в компании с надувным кенгуру. Игрушка стала практически полноправным зрителем, ведь для нее был куплен отдельный билет. Однако кенгуру на матч так и не попал. У него не оказалось паспорта болельщика...
Напомним, 7 июля в Самаре пройдет заключительный матч мирового первенства. В рамках четвертьфинала на стадионе сойдутся сборные Англии и Швеции.
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