Футбольный клуб «Сызрань-2003» будет выступать в первенстве ПФЛ в сезоне 2018\2019 годов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте команды.

«Решение руководства ФК «Сызрань-2003» не подавать заявку на участие в Первенстве России по футболу среди команд ПФЛ в сезоне 2018-2019гг. было …