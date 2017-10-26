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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Житель Самарской области украл баранов и пытался вывезти их в «Калине»

В Самарской области задержан подозреваемый в краже баранов. 31-летний мужчина является жителем села Новая Бинарадка. Он дал признательные показания. Потерпевший – его знакомый 57-летний односельчанин. Он сообщил полицейским, что у него пропали три барана. Ущерб мужчина оценил в 22 000 рублей. 

18 октября 2017, 11:14
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Роспотребнадзор: Более половины образцов некачественной продукции оказались импортными

Как утверждают специалисты Роспотребнадзора, из общего числа  образцов продукции легкой промышленности, которые не соответствуют установленным нормам, свыше 50% попали в РФ из зарубежных стран. Информация об этом содержится на сайте ведомства.
При этом порядка 40% некачественной продукции являются меховыми изделиями. 

13 октября 2017, 09:31
Кто кого: Канадец случайно снял схватку между лосем и волком

Кто кого: Канадец случайно снял схватку между лосем и волком

Канадец Дэн Нистедт случайно стал свидетелем сражения лося и волка. Он запечатлел при помощи квадрокоптера битву сохатого с лесным хищником на озере в провинции Онтарио.
Мужчина снимал эффектные пейзажи в этой местности, близ одного озера, когда увидел, что в воде 

12 октября 2017, 12:30
Монстр из ванной: малайзийскую семью напугало появившееся в доме неизвестное существо

Монстр из ванной: малайзийскую семью напугало появившееся в доме неизвестное существо

Житель Малайзии запечатлел на камеру, как из его ванной выползло неизвестное существо. Кадры таинственного монстра распространили зарубежные СМИ.
По рассказу 25-летнего фотографа Зуль Ханифа Анипа, он находился дома с женой, когда из санузла показалось ужасное существо. По предварительной версии, монстр 

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Самарских курильщиков поймали в запретных местах и заставили заплатить

Самарских курильщиков поймали в запретных местах и заставили заплатить

В областном управлении Роспотребнадзора рассказали, сколько самарцев поймали за курение в общественных местах и сколько денег за нарушение с них взыскали. Общая сумма взысканий за нарушение антитабачного закона составила около миллиона рублей. С начала года 40 граждан  оштрафовали на 40 

11 октября 2017, 10:05
Отравлений стало меньше

Отравлений стало меньше

В Самарской области стали вдвое реже травиться алкоголем после запрета продажи так называемых «фанфуриков», сообщает региональный Роспотребнадзор. Ограничение было введено после трагедии в Иркутске в декабре 2016 года, когда около 80 человек скончались от отравления контрафактным косметическим средством «Боярышник». В 

10 октября 2017, 07:04
11 тысяч самарцев заболели ОРВИ

11 тысяч самарцев заболели ОРВИ

В Самаре уже второй месяц растет заболеваемость ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, с 2 по 9 октября в Самарской области зарегистрировано 11 с половиной тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Почти половина из них выявлена в Самаре - 6300. На каждые 10 
10 октября 2017, 01:21
Под Самарой поймали конокрада

Под Самарой поймали конокрада

В Безенчукском районе полицейские по горячим следам задержали похитителя лошадей. 52-летний местный житель сообщил в правоохранительные органы, что у него пропали пять лошадей. Потерпевший оценил ущерб в 240 тысяч рублей. Он рассказал, что животные находились на выпасе в полутора километрах от 

3 октября 2017, 01:10
В Самаре семья с двумя детьми отравилась грибами

В Самаре семья с двумя детьми отравилась грибами

В Самаре начали фиксировать первые случаи отравления грибами. В начале недели срочная медпомощь понадобилась целой семье, живущей в одном из домов по улице Куйбышева. Врачи на месте оказали помощь двум девочкам - семи и двух лет и их 39-летней матери, 

20 сентября 2017, 07:03
Роспотребнадзор: информация о массовом отравлении тольяттинцев недостоверна

Роспотребнадзор: информация о массовом отравлении тольяттинцев недостоверна

Региональный Роспотребнадзор опроверг сообщение, опубликованное вчера в одной из самарских деловых газет, о массовом отравлении более 500 жителей Тольятти в результате выбросов неизвестного химического вещества - предположительно, аммиака. Издание называло предполагаемыми виновниками загрязнения «Тольяттиазот» и «Куйбышевазот». В ведомстве заявляют, что 

19 сентября 2017, 05:22
Что стало причиной отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду?

Что стало причиной отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду?

Несвежие продукты, химикаты против тараканов или таблетки, принесенные из дома. Самарские следователи разбираются, что могло стать причиной отравления в одном из самарских садиков двух пятилетних девочек. Напомним, детей госпитализировали вчера в первой половине дня. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение 

29 августа 2017, 06:10
После отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду возбуждено уголовное дело

После отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду возбуждено уголовное дело

По факту отравления двух пятилетних девочек  в самарском детском саду № 341, что на улице Мориса Тореза, возбуждено уголовное дело. Статья: «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ или услуг, предназначенных 

29 августа 2017, 10:48
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