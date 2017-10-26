Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности употребления в пищу мяса собак, барсуков и медведей. Напомнить об этом ведомство решило в связи с недавним трагикомическим случаем в Томской области, где 16 человек съели копченое мясо медведя и заболели трихинеллезом. Установлено, что продукт не прошел ветеринарно-санитарную экспертизу. Медведя убил браконьер.
Трихинеллез - опасное паразитарное заболевание. Сопровождается лихорадкой, мышечными болями, отеком лица, кожной сыпью, нередким развитием осложнений, приводящих к инвалидности, а иногда к летальному исходу. В прошлом году случаи очаги заболевания были зафиксированы в Самарской области и еще 21 регионе.
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