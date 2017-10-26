Кто кого: Канадец случайно снял схватку между лосем и волком Канадец Дэн Нистедт случайно стал свидетелем сражения лося и волка. Он запечатлел при помощи квадрокоптера битву сохатого с лесным хищником на озере в провинции Онтарио.

Мужчина снимал эффектные пейзажи в этой местности, близ одного озера, когда увидел, что в воде …