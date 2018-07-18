На территории Самарской области будет работать один из девяти кассационных судов страны. В нем можно будет пересматривать решения, принятые нижестоящими инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами. Соответствующее решение накануне в третьем чтении приняла Государственная дума. Как уже рассказывала ТЕРРА, ранее в рамках судебной реформы кассационный суд нашего округа планировали разместить в Казани. Но в ситуацию вмешался глава региона Дмитрий Азаров. Он отстоял интересы Самарской губернии на федеральном уровне.
Сейчас в системе судов общей юрисдикции работают мировой, районный, областной и Верховный суды. При этом внутри областного действует кассационная инстанция. Именно она рассматривает жалобы на решения нижестоящих служителей Фемиды. В рамках идущей реформы Госдума приняла закон об образовании структурно самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции.
- Я считаю, что эта реформа направлена исключительно на разрушение горизонтальных связей судов, потому что сегодня судьи начинают свою работу с мировых, а далее переходят в район и область. Это движение характерно тем, что люди друг друга знают, - рассказывает адвокат Андрей Соколов. - Не секрет, что районные судьи уже заранее зная состав, например, апелляционной инстанции областного суда, созваниваются с ними и определяются, в чем есть проблемы, какое принять решение.
Теперь на территории России будет 9 самостоятельных кассационных судов - по одному в каждом округе. В нашем за право разместить на своей территории кассацию боролись Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская и Ульяновская области.
Изначально наиболее вероятным лидером этой гонки называли Казань. Но в итоге предпочтение отдали 63-му региону. Учли экономическую активность, транспортную и инфраструктурную составляющие и наличие местной юридической школы. Преимущества этого решения налицо.
Поездки в другие регионы для обжалования решений местных судей существенно увеличивают затраты участников процессов. Например, из Самары до Казани - 380 километров, примерно 5 часов на автомобиле. До Нижнего Новгорода почти 700, то есть - 12 часов езды. Адвокатам пришлось бы оплачивать проезд, питание и гостиницу. Да и работа на выезде тоже стоит дороже.
- Расхожей является сумма в 30 тысяч рублей за один день заседания в другом городе, - поясняет адвокат Андрей Соколов.
Исходя из опыта экспертов, сэкономить на таких поездках получается не всегда.
- Чем можно компенсировать удаленность? Так называемая видеоконференцсвязь, которая будет применяться по запросу каждого лица, которое не может выехать за пределы Самарской области, - комментирует вице-президент палаты адвокатов Самарской области Алексей Бородин. - Но мы понимаем, что не всегда такая видеоконференцсвязь будет устраивать. Кто-то будет изыскивать возможности заключать соглашения с адвокатами.
При этом качество видеосвязи не всегда высокое. О чем говорят участники процесса, в зале слышно уже не будет. При удаленном расположении кассационного суда сложности возникают и у тех, кто уже отбывая наказание в колонии, хочет его обжаловать. По закону, осужденный имеет право потребовать личного присутствия в суде.
- Его надо взять и отвести, а потом привести обратно, - отмечает руководитель филиала №1 самарского правового центра Вахтанги Арзиани. - И вот пурга, метель, машина не едет, судебное заседание откладывается, пока его не доставят.
Для Самарской области размещение кассационного суда - не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции, созданию высокооплачиваемых рабочих мест. Шестой кассационный суд в Самаре будет самым большим по численности служителей Фемиды в новой системе. По предварительным данным их будет 113 человек. Размещение данной инстанции в других регионах было бы большой потерей и уже не первой в плане лишения статуса центра федеральной власти.
- После истории с Константином Титовым, когда он пошел на президентские выборы, из Самары убрали центр военного округа, а затем в качестве центра федерального округа была выбрана не Самара, а Нижний Новгород и создалось впечатление, что нашему региону не доверяют, - считает депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Размещение кассационного суда на территории нашего региона пролоббировал Дмитрий Азаров. Об этом решении Госдумы он сообщил в Твиттере.
"Пожалуй, главный итог сегодняшнего дня, итог более чем полугодовой работы - принятие решения о размещении новой Кассационной инстанции судов общей юрисдикции в Самаре! Конкуренция регионов за это была крайне высока", написал
в своем микроблоге глава региона. Планируется, что новый суд начнет работать уже с 1 октября.