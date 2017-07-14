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Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект
Блогер Юрий Прокофьев рассказал про редкий военно-транспортный самолет "Ан-72", который стоит на "вечной" стоянке в самарской Смышляевке на территории бывшего Конструкторского бюро автоматических систем. "Этот самолет в народе получил два названия: "Аннушка" и "Чебурашка". И если с "Аннушкой" более-менее ясно, …
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14 июля 2017, 11:05
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Самарцев завалило упавшими деревьями
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14 июля 2017, 10:58
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В блогах: Тольятти превращают в Припять
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что на бульваре Космонавтов в 15 квартале Автограда сильно зарос травой мемориал ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, здесь также не горят фонари. "Почему никто не занимается благоустройством данной территории? Неужели спустя 30 лет мы уже …
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12 июля 2017, 09:05
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В блогах: Кому звонить, куда писать?
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11 июля 2017, 07:20
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Самарский театр «Пластилиновый дождь» пробился на «Минуту славы»
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5 марта 2017, 04:19
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Сергей Светлаков пообещал отвезти 20-летнюю девушку из Чапаевска на море
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12 февраля 2017, 03:33
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Пенсионер из Мордовии перечислил «экстрасенсу» из Самары 850 тысяч рублей
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23 октября 2016, 06:59
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Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте
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27 июня 2016, 03:36
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В Чикаго застрелили еще одного финалиста проекта «Голос»
45-летний финалист мексиканской версии проекта «Голос» 2011 года Алехандро Фуэнтес был убит в Чикаго после празднования своего дня рождения. Об этом сообщили зарубежные информагентства.
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20 июня 2016, 12:46
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Лжеэкстрасенсы обманули москвичей на 10 миллионов рублей
На юго-востоке российской столицы правоохранительными органами задержаны два гражданина СНГ, против которых выдвинуто обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Путем преступных действий они нанесли ущерб жителям Москвы в размере более 10 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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4 февраля 2016, 02:42