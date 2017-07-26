В Самаре на сутки отключат холодное водоснабжение в районе 9-й просеки. Это связано с заменой задвижки на водопроводной линии.

«Без холодного водоснабжения на время работ будут дома на 9 просеке от ул. Солнечной – 8 линия, 7 линия, 6 линия, 5 …