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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Домовладельцы с 9 просеки временно поживут без воды

Домовладельцы с 9 просеки временно поживут без воды

В Самаре на сутки отключат холодное водоснабжение в районе 9-й просеки. Это связано с заменой задвижки на водопроводной линии.

«Без холодного водоснабжения на время работ будут дома на  9 просеке от ул. Солнечной – 8 линия, 7 линия, 6 линия, 5 

26 июля 2017, 03:13
Россияне смогут прописаться на собственном дачном участке

Россияне смогут прописаться на собственном дачном участке

Совет Федерации одобрил закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", сообщает ТАСС.

Документ упраздняет дачные товарищества, регулирует деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Также он разрешает прописываться в жилом доме, 

26 июля 2017, 12:55
Россияне смогут управлять своими домами без собраний

Россияне смогут управлять своими домами без собраний

Жильцам многоквартирных домов могут разрешить не посещать общие собрания собственников, им позволят участвовать в мероприятии посредством видеоконференции, соответствующий законопроект подготовили в Госдуме. Депутаты аргументируют это тем, что сейчас владельцы квартир испытывают серьезные трудности при проведении общих собраний. Удаленное участие поможет 

24 июля 2017, 01:46
В Самаре разгорается новый земельный скандал

В Самаре разгорается новый земельный скандал

В Самаре разгорается новый земельный скандал. Жители коттеджного поселка «Завидово», который расположен на Южном шоссе, в районе рынка Солнечный, оказались отрезаны от мира. Въезд туда забором перекрыл рядом стоящий автосалон. Теперь добираться домой людям приходится в объезд. Помимо этого они 

24 июля 2017, 12:53
У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду

У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду

Житель Самары через суд сумел добиться от управляющей компании перерасчета. У него из крана шла желтая жидкость, за которую его заставляли платить как за холодную воду. По данным судебных приставов, она была крайне неприятна на вкус. Мужчина написал жалобу в 

20 июля 2017, 03:16
В самарской квартире начался дождь: жительница передает привет Фонду капремонта

В самарской квартире начался дождь: жительница передает привет Фонду капремонта

Самарчанка Юлия Волгина пожаловалась в "Фейсбуке" на региональный Фонд капремонта. "Вчера мою квартиру затопило. Оказалось, прорвало трубу отопления на чердаке. Новую, к слову, трубу. В управляющей компании меня сразу же отфутболили в Фонд, потому что заказы на капремонт идут через 
20 июля 2017, 09:08
Горячую воду в дома самарцев вернут до 21 июля

Горячую воду в дома самарцев вернут до 21 июля

Горячую воду в дома самарцев, где ее отключили несколько недель назад из-за ремонта тепломагистрали, обещают вернуть до 21 июля. После этого работы по восстановлению труб продолжатся, но жилых домов они касаться уже больше не будут.
19 июля 2017, 03:01
Снять квартиру в Самаре становится дешевле

Снять квартиру в Самаре становится дешевле

Анализ более, чем шестисот предложений аренды жилья в столице губернии провел Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Средняя цена по городу в июне составила около 10,5 тысяч рублей в месяц, при этом съемную однокомнатную малосемейку можно подыскать и за 8,5 

14 июля 2017, 09:02
Самарские эксперты изучили цены на дома и коттеджи

Самарские эксперты изучили цены на дома и коттеджи

Специалисты самарского портала по выбору недвижимости N1.RU изучили цены на дома и коттеджи. Так, двухэтажные и выше строения со всеми коммуникациями  площадью более 100 квадратных метров в региональной столице стоят в среднем 13 миллионов рублей. За ее пределами почти в 

24 января 2017, 10:44
Самарец выиграл загородный дом в лотерею

Самарец выиграл загородный дом в лотерею

Удачным стал новогодний тираж одной из лотерей для жителя Самарской области. Он стал одним из счастливчиков, которые выиграли загородные дома.

Как пишет tltgorod, коттеджи на Новый год в качестве подарка также получили 43 любителя азартных игр из Оренбургской, 
2 января 2017, 05:50
В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

С 25 ноября 2016 года коттеджи на первой линии 9 просеки в Самаре оставались без холодной воды. Авария произошла на водопроводной линии диаметром 300 миллиметров. «Восстановительные работы затянулись на пять дней из-за незаконных действий местных жителей», - заявили в компании 

30 ноября 2016, 10:25
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