В Самаре разгорается новый земельный скандал. Жители коттеджного поселка «Завидово», который расположен на Южном шоссе, в районе рынка «Солнечный», оказались отрезаны от мира. Въезд туда забором перекрыл рядом стоящий автосалон. Помимо этого люди не могут дождаться обещанных коммуникаций, за которые каждая семья уже заплатила по 700 тысяч рублей.
В незавидной ситуации оказались жители коттеджного поселка «Завидово». Многие из них приобрели свои участки 5 лет назад. Тогда цена за сотку начиналась от 35 тысяч рублей. Это ниже среднерыночной цены, а потому наделы разлетелись как горячие пирожки. Девелопер обещал людям в скорейшее время провести все коммуникации, построить дороги, школу, детский сад и магазины. Но мало что из этого было сделано, рассказывает одна из собственников участков Мария Волкова.
Мария Волкова, собственник участка в поселке «Завидово»:
- Воды нет, и, по всей видимости, не будет. Последнее, что нам обещали - это техническая вода. Свет работает со страшными перебоями. И напряжение в сети постоянно около 260 вольт, от чего вся техника горит. Канализации тоже нет, когда она будет - не понятно. Хотя 5 лет назад мы за все это удовольствие отдавали дополнительно к стоимости земли еще 700 тысяч.
Семья Шуваевых, чтобы переехать к Завидово, продала свое единственное жилье - квартиру в Самаре. За 10 соток заплатили 450 тысяч рублей. Три миллиона вложили в строительство дома, и еще 700 тысяч отдали за подведение света, газа, водоснабжение и водоотведение. Но теперь, говорят, с них требуют дополнительных отчислений.
Дмитрий Шуваев, житель поселка «Завидово»:
- Газ мы оплатили полностью, есть все справки. Но когда мы начали подключаться, началась такая проблема как ежемесячный сбор за обслуживание, хотя договор на обслуживание я не заключал. То есть, как получилось: хочешь подключать газ, оплачивай. Мы в первый раз пришли справки получать, отдали 40 тысяч. За год скопилась эта сумма. Потом проходит месяц, приходим второй раз, а у вас еще 16 накопилось, давайте еще 16.
А сейчас коттеджный поселок оказался отрезан от мира. Главную дорогу, ведущую на Южное шоссе, забором перекрыл местный автосалон. Выяснилось, что улица проходит по его территории. В объезд получается пляс пять километров, если идти пешком до остановки - плюс два.
Наталья Коленкова, жительница поселка «Завидово»:
- У меня очень маленький ребенок, и мы не можем даже получить обслуживание докторов, потому что ни один педиатр сюда просто не придет.
Антон Часовских, собственник участка в поселке «Завидово»:
- Инициативной группой обращались в разные инстанции, такие как МЧС. Это на предмет, что у нас отсутствует вода в пожарных гидрантах и у нас нет средств пожаротушения. В МЧС ответили, что проезда сюда тоже нет. Но как-нибудь они проедут, ну и на пепелище приедут.
Дороги внутри поселка таковыми можно называть весьма условно. При этом за их пользование с собственников участков ООО «Кряжское» взимает абонентскую плату. Именно эта фирма теперь отвечает на оснащение коммуникациями «Завидово». Девелопер самоустранился. С «Кряжским» у каждого собственника заключен договор. Руководство компании говорит, в «Завидово» отсутствуют все необходимые блага цивилизации по вине самих жителей, которые якобы задолжали 35 млн рублей.
Александр Руднев, директор ООО «Кряжское»:
- В поселке 185 участков. Из них оплачено процентов только 60. Остальные у нас должники. Весь поселок страдает не из-за того, что кто-то чего-то делать не хочет, а из-за того, что кто-то платить не хочет. Вообще-то когда люди покупали эту землю, знали, что будет строиться котловым методом. Собрали деньги - построили. Собрали - построили.
Дмитрий Мельников, собственник участка в поселке Завидово:
- Вот эти все граждане, конкретно каждый из нас заключал договор, что они должны подключить все эти коммуникации. И нигде не написано, у нас договоры есть, когда все сдадут, тогда все появится. Но основная часть уже сдали. Это огромные деньги, там больше 100 миллионов.
И такая ситуация, как в коттеджном поселке Завидово, не единичная. Аналогичные проблемы есть как минимум еще на двух территориях, где, кстати, продавал участки тот же самый девелопер. Кроме того, по словам экспертов, данная модель ведения бизнеса активно используется по всей России.
Денис Герасимов, партнер адвокатского бюро RBL:
- Проблема развития строительства подобного рода коттеджных поселков - все это находится в определенной серой зоне. На них не распространяется ни закон о долевом участии в строительстве, фактически это не садово-дачные товарищества. Также к ним слабо применимы нормы жилищного законодательства. Таким образом, жители поселка потенциально на сегодняшний момент могут организовать товарищество собственников недвижимости и таким образом на данное юрлицо повесить решение всех проблем.
Юристы рекомендуют собственникам участков в Завидово в судебном порядке расторгать всех договоры с компанией «Кряжское», если та не исполняет своих обязательств, и требовать возврата уже внесенных средств. Тем же, кто только планирует покупку такой недвижимости, лучше приобретать исключительно те наделы, на которые уже заведены необходимые коммуникации, в самом крайне случае они должны находиться в непосредственной близости.