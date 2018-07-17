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Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре
Жители областной столицы жалуются на качество ремонта на четвертой очереди набережной Волги. После дождя, накрывшего накануне Самару, земля со склонов у монумента «Ладья» буквально стекла на новые тротуары, на газонах появились заметные проплешины, а перед ограждениями набережной образовались «возвышенности» из …
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17 июля 2018, 12:31
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43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре
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16 июля 2018, 12:29
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Троллейбусы №6 вернулись на привычный маршрут в Самаре
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16 июля 2018, 10:06
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Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре
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13 июля 2018, 10:35
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Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти
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13 июля 2018, 08:42
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Без света оставили детский парк и Драматический театр в Сызрани
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12 июля 2018, 10:14
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После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре
После чемпионата мира по футболу в Самаре оптимизируют сеть общественного транспорта. Об этом в своем твиттере сообщили представители профильного департамента. При этом отмечается, что работа уже началась.
Оптимизация маршрутной сети будет проводиться на областном уровне. Она затронет инфраструктуру регионального центра.
Стоит отметить, …
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11 июля 2018, 03:52
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Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре
В Самаре обновят проект новой станции метро. Как уже сообщалось ранее, 11-ю по счету станцию городского метрополитена – «Самарскую» предполагается построить в районе Самарской площади. Корректировку проекта за 178 миллионов рублей выполнит компания «Волгантрансстрой-проект», победившая по результатам тендера. Информация опубликована …
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26 июня 2018, 01:24
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В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре
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13 июня 2018, 11:47
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12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре
12 июня, в рамках празднования Дня России будет изменена схема работы самарского метрополитена. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей областного центра. В связи с этим, станция метро «Алабинская» прекратит принимать пассажиров уже в 22:00. Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков …
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10 июня 2018, 08:59
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За 185 млн рублей спроектируют станцию метро «Самарская»
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30 мая 2018, 08:01