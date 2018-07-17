2
10
27
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре

Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре

Жители областной столицы жалуются на качество ремонта на четвертой очереди набережной Волги. После дождя, накрывшего накануне Самару, земля со склонов у монумента «Ладья» буквально стекла на новые тротуары, на газонах появились заметные проплешины, а перед ограждениями набережной образовались «возвышенности» из 
17 июля 2018, 12:31
43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре

43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре

Часть муниципальных автобусов будет передана в аренду на условиях сублизинга. Речь идет о 43 машинах марки ЛИАЗ, приобретенных еще в 2016 году, сообщается на сайте госзакупок. Начальная сумма контракта составляет 131,6 млн рублей.

Арендатору автобусы передадут в пользование до 2020 года. 

16 июля 2018, 12:29
Троллейбусы №6 вернулись на привычный маршрут в Самаре

Троллейбусы №6 вернулись на привычный маршрут в Самаре

Чемпионат мира по футболу завершен, и Самара начинает возвращаться к привычному ритму жизни. В первую очередь, это касается работы общественного транспорта. С утра 16 июля на свои привычные маршруты вернулись троллейбусы №6. Из-за мундиаля они курсировали по укороченной схеме от 

16 июля 2018, 10:06
Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре

Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре

В Самаре продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».  Асфальтовое полотно приводится в порядок с помощью больших «карт» свыше 100 погонных метров. Сейчас ремонт идет на проспекте Карла Маркса и улице Пугачевской.

«Дорожная ремонтная кампания вступит в основную 

13 июля 2018, 10:35
Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти

Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти

С пятницы, 13 июля, в Тольятти будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от  Ларина до бульвара 50 лет Октября. Рабочие будут устранять на пересечении улицы Ленина и бульвара 50 лет Октября подтопление, сообщили в мэрии Тольятти. Работы 
13 июля 2018, 08:42
Без света оставили детский парк и Драматический театр в Сызрани

Без света оставили детский парк и Драматический театр в Сызрани

В четверг, 12 июля, из-за плановых ремонтных работ в Сызрани будет отключено электричество в зданиях на шести улицах. С 09:00 до 12:00 прекратится подача электроэнергии на улице Дарвина, 10; улице Щусева, в домах с 24 по 32; на улице Физкультурников, 
12 июля 2018, 10:14
После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре

После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре

После чемпионата мира по футболу в Самаре оптимизируют сеть общественного транспорта. Об этом в своем твиттере сообщили представители профильного департамента. При этом отмечается, что работа уже началась.

Оптимизация маршрутной сети будет проводиться на областном уровне. Она затронет инфраструктуру регионального центра.

Стоит отметить, 

11 июля 2018, 03:52
Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре

Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре

В Самаре обновят проект новой станции метро. Как уже сообщалось ранее, 11-ю по счету станцию городского метрополитена – «Самарскую» предполагается построить в районе Самарской площади. Корректировку проекта за 178 миллионов рублей выполнит компания «Волгантрансстрой-проект», победившая по результатам тендера. Информация опубликована 
26 июня 2018, 01:24
В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будет продлена работа метрополитена. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля и 7 июля он будет функционировать с 6:00 до 2 часов ночи, сообщает сайт муниципального предприятия.

Стоит 

13 июня 2018, 11:47
12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре

12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре

12 июня, в рамках празднования Дня России будет изменена схема работы самарского метрополитена. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей областного центра. В связи с этим, станция метро «Алабинская» прекратит принимать пассажиров уже в 22:00. Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков 

10 июня 2018, 08:59
За 185 млн рублей спроектируют станцию метро «Самарская»

За 185 млн рублей спроектируют станцию метро «Самарская»

В Самаре объявлен тендер на подготовку проектной документации по строительству станции метро «Самарская». Начальная (максимальная) цена контракта – 185,12 миллиона рублей. Заявки на торги принимают до 20 июня, победителя должны объявить 22 июня. Работа должна быть выполнена в течение десяти 
30 мая 2018, 08:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх