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Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина
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24 апреля 2017, 04:03
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Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка
В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщили в социальных сетях о ДТП на перекрестке улиц Победы и Воронежской. Автор сообщения опубликовал фото. По словам пользователей, пострадавшая – девочка-семиклассница, которую сбил пассажирский микроавтобус. Очевидцы сообщают, что школьница шла по пешеходном переходу на …
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24 апреля 2017, 10:13
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В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов
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22 апреля 2017, 06:23
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Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры
В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы Сызрань - Саратов. По предварительной версии полицейских, водитель на фуре Mercedes не справился …
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22 апреля 2017, 05:10
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В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет
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20 апреля 2017, 10:46
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В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов
В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.
Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. …
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18 апреля 2017, 01:27
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В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге
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17 апреля 2017, 03:52
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Клещи покусали самарцев
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14 апреля 2017, 07:12
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Педофил в соцсети рассылает детям мерзкие интимные фото
В Самаре расследуют уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Противоправное деяние совершено в отношении девочки 13 лет. Она получила в соцсести фотографии полового органа незнакомого ей мужчины, сообщает «Волга-Ньюс». Инцидент произошел в конце марта 2017 года. Родители …
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13 апреля 2017, 10:00
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В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку
В тольяттинскую больницу на скорой помощи доставили 13-летнюю девочку. У нее диагностирована черепно-мозговая травма, вывих, а также многочисленные ушибы. Якобы девочку избили ее сверстники. Пациентка рассказала, что два мальчика ее удерживали, а другая школьница била, передает 63.ru. Из больницы …
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12 апреля 2017, 02:35
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Данные о ранении ребенка в самарском аквапарке проверят правоохранители
Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению об инциденте в самарском аквапарке. Заявители – родители девятилетней девочки – сообщили, что их ребенок повредил палец во время празднования дня рождения в самарском аквапарке. По словам матери, девочка провалилась ногой в сломанную решетку …
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10 апреля 2017, 05:35
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В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика
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5 апреля 2017, 09:36
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В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца
Двое тольяттинских полицейских оказали срочную помощь девочке, получившей ранение в голову. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 апреля. Сотрудники ГИБДД капитан полиции Анатолий Голубев и лейтенант полиции Михаил Шорин находились на маршруте патрулирования, когда к ним подъехал автомобиль Lada …
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4 апреля 2017, 04:55
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В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину
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3 апреля 2017, 09:51
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В Самаре 4-летняя девочка упала с шестого этажа
В четверг, 30 марта, в Самаре с балкона дома по улице Ставропольской упала четырехлетняя девочка. Ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами живота, передает samru.ru со ссылкой на источник.
Инцидент произошел примерно 22 часа. Ребенок упал …
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31 марта 2017, 12:22