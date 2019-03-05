Выявлены привычки, которые приводят к богатству Западные исследователи в течение пяти лет изучали жизнь богатых людей и наблюдали за ними. Всего было опрошено более 1000 респондентов. В скором времени должна быть опубликована книга, посвященная этой работе.



Авторы ввели термин «привычки богатых». Исследователи считают, что именно …