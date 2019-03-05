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В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова
В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено.
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5 марта 2019, 09:31
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В блогах: Почему в Самаре текут кровли
Самарец Дмитрий Кувшинников поведал в "Твиттере", почему в Самаре текут кровли. "Вчера общался с промышленным альпинистом насчет протечек после чистки. Течет там, где чистят "иностранцы". Квалифицированные промальпы чистят крышу по 20 раз в месяц, а гастарбайтеры - по 5. …
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5 марта 2019, 05:01
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В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители
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5 марта 2019, 04:53
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В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского
В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что …
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5 марта 2019, 04:36
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На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей
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4 марта 2019, 01:44
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В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры
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1 марта 2019, 05:20
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Застройщикам нарисовали план
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1 марта 2019, 05:07
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В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права
В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала …
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2 марта 2019, 08:20
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Для россиян введут кредитные рейтинги
Со следующего года россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.
По словам специалиста, рейтинг будет формироваться на основании целого набора параметров: просрочек, …
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27 августа 2018, 02:40
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Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет
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6 февраля 2018, 12:51
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Дмитрий Азаров и Леонид Михельсон заключили новое соглашение
Глава региона Дмитрий Азаров встретился с председателем правления одной из крупнейших в России газовых компаний ПАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном. Областное правительство давно сотрудничает с этой организацией в сфере крупного инвестиционного проекта по строительству, добыче, сжижению и реализации газа «Ямал СПГ». …
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23 октября 2017, 03:32
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Составлен рейтинг лучших сценаристов в истории кино
Американский портал Vulture обнародовал рейтинг лучших сценаристов за всю историю кино. В него попали 100 драматургов мирового кинематографа.
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4 октября 2017, 10:11
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Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок
Эксперты агентства «Автостат» представили список из 10 регионов-лидеров по числу иномарок. При анализе ситуации учитывались сведения за первое полугодие 2017-го.
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29 сентября 2017, 03:20
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Билл Гейтс отдыхает: Названы самые богатые персонажи комиксов
Китайское издание South China Morning Post представило рейтинг самых состоятельных героев комиксов. По словам авторов публикации, у некоторых персонажей так много (вымышленных) денег, что реальные миллиардеры из разных стран могут по сравнению с ними почувствовать себя бедняками.
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7 июля 2017, 10:39
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Деньги олигархов: журнал Forbes снова назвал Леонида Михельсона самым богатым россиянином
Уроженец Самарской области Леонид Михельсон возглавил список богатейших россиян по версии Forbes. Совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк» контролирует активы стоимостью 18 млрд 400 млн долларов, подсчитали эксперты издания. За год состояние Михельсона выросло на 4 млрд долларов. …
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20 апреля 2017, 12:01
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Ученые: Богатые люди живут на 10 лет дольше бедных
Американские ученые из Университета Восточного Теннеси провели исследование зависимости долголетия от материального состояния и выяснили, что богатые люди живут дольше бедных на 10 лет. Оказалось, что в регионах с плохой экономической ситуацией высокий процент ранней смертности.
Эксперты разделили 50 американских штатов по уровню …
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21 ноября 2016, 05:47
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В Топ-200 богачей попал уроженец Новокуйбышевска Леонид Михельсон
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3 июня 2016, 02:33
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Уроженец Самарской области стал богатейшим человеком России
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14 апреля 2016, 02:47
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Выявлены привычки, которые приводят к богатству
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29 марта 2016, 10:42
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Леонид Михельсон признан самым богатым россиянином
Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком в России. Будучи крупным акционером газовой компании «Новатэк» и ведущего нефтехимического холдинга «Сибур», Михельсон занял первую строчку в российской части рейтинга, опубликованного в Forbes. По данным издания, его состояние превысило 14 …
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2 марта 2016, 02:41
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Ученые назвали 6 привычек, которые отличают богатых людей от бедных
Специалисты из Университета Брауна осуществили исследование финансового поведения людей. В общей сложности наблюдения велись за пятьюдесятью тысячами семей. Об эксперименте, в частности, сообщает Gazeta.ru.
Итак, первым фактором, отличающих бедных от богатых, является желание состоятельных людей иметь несколько источников дохода. Далее. …
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2 марта 2016, 11:54
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