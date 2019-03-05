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Материалы по теме:

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено. 
 
- В 17:30 были закончены сварочные работы. Поставлены две заплатки размерами 700*450 мм и 
5 марта 2019, 09:31
В блогах: Почему в Самаре текут кровли

В блогах: Почему в Самаре текут кровли

Самарец Дмитрий Кувшинников поведал в "Твиттере", почему в Самаре текут кровли. "Вчера общался с промышленным альпинистом насчет протечек после чистки. Течет там, где чистят "иностранцы". Квалифицированные промальпы чистят крышу по 20 раз в месяц, а гастарбайтеры - по 5. 
5 марта 2019, 05:01
В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители

В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители

Двое автомобилистов получили травмы в ДТП в Тольятти. В понедельник, 4 марта, 25-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Гранта» по улице Кирова в направлении Ломоносова. В какой-то момент его машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с ВАЗ-2104 с 33-летним 
5 марта 2019, 04:53
В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что 
5 марта 2019, 04:36
На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

Федеральный Минкульт выделит 550 млн рублей на реконструкцию самарского цирка. Сам же проект оценивается в 900 млн, рассказал в интервью «Самарскому обозрению» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
 
- Министр (Владимир Мединский) лично пообещал мне это в январе. Но этого 
4 марта 2019, 01:44
В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

11 млрд рублей направили на социалку.
1 марта 2019, 05:20
Застройщикам нарисовали план

Застройщикам нарисовали план

План по объемам строительства в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году власти поставили перед девелоперами задачу ввести в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в 2024 эта цифра должна вырасти до 2 млн 700 тысяч. А 
1 марта 2019, 05:07
В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала 
2 марта 2019, 08:20
Для россиян введут кредитные рейтинги

Для россиян введут кредитные рейтинги

Со следующего года россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.

По словам специалиста, рейтинг будет формироваться на основании целого набора параметров: просрочек, 
27 августа 2018, 02:40
Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет

Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет

В новом году «РЕН ТВ» продолжает серию успехов. Доля января составила 6,5% (Россия, Все 25-54) – и стала лучшим январским показателем с 2008 года. Кроме того, в первом месяце года канал занял 2 место в мужской аудитории 25-54 с долей 

6 февраля 2018, 12:51
Дмитрий Азаров и Леонид Михельсон заключили новое соглашение

Дмитрий Азаров и Леонид Михельсон заключили новое соглашение

Глава региона Дмитрий Азаров встретился с председателем правления одной из крупнейших в России газовых компаний ПАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном. Областное правительство давно сотрудничает с этой организацией в сфере крупного инвестиционного проекта по строительству, добыче, сжижению и реализации газа «Ямал СПГ». 

23 октября 2017, 03:32
Составлен рейтинг лучших сценаристов в истории кино

Составлен рейтинг лучших сценаристов в истории кино

Американский портал Vulture обнародовал рейтинг лучших сценаристов за всю историю кино.  В него попали 100 драматургов мирового кинематографа.
Первую строку занял автор фильмов «В джазе только девушки» и «Потерянный уик-энд» Билли Уайлдер, скончавшийся 15 лет назад в 95-летнем возрасте. Он работал над 

4 октября 2017, 10:11
Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок

Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок

Эксперты агентства «Автостат» представили список из 10 регионов-лидеров по числу иномарок. При анализе ситуации учитывались сведения за первое полугодие 2017-го.
На первом месте рейтинга находится Калининградская область. Доля таких транспортных средств здесь составляет 95,5%. На второй позиции оказался Приморский край 

29 сентября 2017, 03:20
Билл Гейтс отдыхает: Названы самые богатые персонажи комиксов

Билл Гейтс отдыхает: Названы самые богатые персонажи комиксов

Китайское издание South China Morning Post представило рейтинг самых состоятельных героев комиксов. По словам авторов публикации, у некоторых персонажей так много (вымышленных) денег, что реальные миллиардеры из разных стран могут по сравнению с ними почувствовать себя бедняками.
Богатейшим среди супергероев 

7 июля 2017, 10:39
Деньги олигархов: журнал Forbes снова назвал Леонида Михельсона самым богатым россиянином

Деньги олигархов: журнал Forbes снова назвал Леонида Михельсона самым богатым россиянином

Уроженец Самарской области Леонид Михельсон возглавил список богатейших россиян по версии Forbes. Совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк» контролирует активы стоимостью 18 млрд 400 млн долларов, подсчитали эксперты издания. За год состояние Михельсона выросло на 4 млрд долларов. 

20 апреля 2017, 12:01
Ученые: Богатые люди живут на 10 лет дольше бедных

Ученые: Богатые люди живут на 10 лет дольше бедных

Американские ученые из Университета Восточного Теннеси провели исследование зависимости долголетия от материального состояния и выяснили, что богатые люди живут дольше бедных на 10 лет. Оказалось, что в регионах с плохой экономической ситуацией высокий процент ранней смертности.

Эксперты разделили 50 американских штатов по уровню 

21 ноября 2016, 05:47
В Топ-200 богачей попал уроженец Новокуйбышевска Леонид Михельсон

В Топ-200 богачей попал уроженец Новокуйбышевска Леонид Михельсон

Уроженец Новокуйбышевска Леонид Михельсон попал в список 200 богатейших людей мира. Новый рейтинг миллиардеров опубликовал «Блумберг». По данным агентства, совладелец «Новатэка» и «Сибура» управляет активами в 14 миллиардов 100 миллионов долларов и занимает 63-е место в списке. Всего в Топ-200 

3 июня 2016, 02:33
Уроженец Самарской области стал богатейшим человеком России

Уроженец Самарской области стал богатейшим человеком России

Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон вышел на первую строчку в рейтинге Forbes за 2016 год. Напомним, еще недавно он был седьмым. Второе и третье места в списке сохранили главный бенефициар "Альфа-банка" Михаил Фридман и совладелец USM Holding Алишер Усманов. Состояние 
14 апреля 2016, 02:47
Выявлены привычки, которые приводят к богатству

Выявлены привычки, которые приводят к богатству

Западные исследователи в течение пяти лет изучали жизнь богатых людей и наблюдали за ними. Всего было опрошено более 1000 респондентов. В скором времени должна быть опубликована книга, посвященная этой работе.

Авторы ввели термин «привычки богатых». Исследователи считают, что именно 
29 марта 2016, 10:42
Леонид Михельсон признан самым богатым россиянином

Леонид Михельсон признан самым богатым россиянином

Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком в России. Будучи  крупным акционером газовой компании «Новатэк» и  ведущего  нефтехимического холдинга «Сибур», Михельсон  занял первую строчку в российской части рейтинга,  опубликованного в  Forbes. По данным издания, его состояние превысило 14 
2 марта 2016, 02:41
Ученые назвали 6 привычек, которые отличают богатых людей от бедных

Ученые назвали 6 привычек, которые отличают богатых людей от бедных

Специалисты из Университета Брауна осуществили исследование финансового поведения людей. В общей сложности наблюдения велись за пятьюдесятью тысячами семей. Об эксперименте, в частности, сообщает Gazeta.ru.
Итак, первым фактором, отличающих бедных от богатых, является желание состоятельных людей иметь несколько источников дохода. Далее. 
2 марта 2016, 11:54
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